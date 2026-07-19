«Танцевала те же спектакли, что и в Большом»: Анастасия Волочкова раскрыла неизвестные факты о работе в Краснодаре

Анастасия Волочкова приехала в Краснодар с концертом. Фото: соцсети

Известная балерина, а сейчас еще и певица, Анастасия Волочкова приехала в Краснодар, чтобы провести концерт в одном из городских баров. Но фанаты атаковали звезду еще до выступления. Волочкова посетила Музыкальный театр, где блистала на сцене прима-балериной. Там-то ее и встретили краснодарцы. Вместе с ними она на улице спела свой новый хит "Кто эти люди". А еще поделилась воспоминаниями о работе на краснодарской сцене.

"Я 5 лет была здесь прима-балериной. Меня пригласили в 2004-м года Юрий Григорович и Леонард Гатов. Я танцевала те же спектакли, что и в Большом, только теплом душевном Краснодаре", - написала в соцсетях Волочкова.

Волочкова пела с фанатами на улице. Фото: скриншот видео

Она рассказала, что с Краснодарским краем у нее связано много воспоминаний. Она проводила здесь свой фестиваль, а на сцену Музыкального театра вышла через месяц после родов.

"После рождения Ариадны я танцевала "Баядерку". В конце спектакля мне устроили сюрприз. С колосников на сцену спустилась люлька, украшенная цветами, с куклой с ней", - говорит балерина.

Перед концертом Анастасия сходила на массаж. Фото: соцсети

Но были и печальные события. В Краснодаре Волочкова узнала об инсульте отца. Это было в день, когда балерина танцевала на балете "Корсар".

До концерта Волочкова успела сходить на спа-процедуры. А потом отправилось в отель в центре города. Вечером она выступила со своей программой, собрав полный зал.