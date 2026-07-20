В Краснодаре работают 60 заправок 20 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре утром 20 июля отпускают топливо 60 заправок. Но в мэрии предупреждают, что в течение дня ситуация на АЗС может меняться.

Временно не продают бензин 43 заправки. Еще 11 АЗС закрыли на ремонт и ребрендинг.

Бензин в Краснодаре 20 июля 2026: какие заправки работают

АИ-92 в наличии на 36 заправках. АИ-95 отпускают на 34 станциях, АИ-100 – на восьми. Дизельное топливо имеется на 49 АЗС.

Заправки «Роснефть» работают по улицам Селезнева, Московской, Уральской, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской, Кубанская Набережная. АЗС «Лукойл» открыты по улицам Тургенева, Проспект Чекистов, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Мирный проезд, Тополиной, Западный обход и Ставропольской.

Станции «Газпром» отпускают топливо на улицах Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российской, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе. Заправки «Газпромнефть» открыты на улицах Селезнева, Уральской, на трассе Краснодар-Кропоткин в сторону от хутора Ленина в Краснодар, возле хутора Ленина, по улицам Кирилла Россинского, 1-й Дорожной, Западный обход, Евдокии Сокол, Суворова и Ялтинской.

Заправки «Rusoil» открыты по улицам Дальней, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральской, Дзержинского, Пластунской, «Татнефть» – на Ростовском шоссе, «СитиОйл» – на Мачуги.

АЗС «Atan» работают по улицам 1-й Дорожной, Красных Партизан и в хуторе Ленина. Заправка «Ирбис» отпускает топливо на улице Степана Разина, «PNB» – на Монтажников и Шевченко, «ОПТИ» – на Красных Партизан, «ЮНК» – на Российской. На улице Уральской открыта заправка «Партнер», а на 70-летия Октября – «Petrol».

«На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения. Топливо наливают только в баки. Просим не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали в мэрии Краснодара.