Ветеран МВД тратит пенсию на суды, чтобы подтверждать свою травму: Разборки спустя 15 лет после избиения

Фото сгенерированно с помощью нейросети

История, которая началась пятнадцать лет назад с удара по лицу, сегодня превратилась для бывшего сотрудника полиции в бесконечный марафон по судебным инстанциям. Владислав Чачия, майор в отставке и инвалид III группы, утверждает, что вместо заслуженного покоя он вынужден сражаться с системой, которая, по его словам, создала тепличные условия для человека, когда-то причинившего ему вред.

С чего все началось

Все началось 28 марта 2011 года. Владислав Чачия, тогда еще капитан полиции, нес службу на КПП в Краснодаре. Остановив гражданина для проверки документов, он столкнулся с агрессией: отказ предъявить бумаги закончился ударом в лицо. Итог встречи — сотрясение мозга, контузия глаза и уголовное дело. В 2013 году суд признал напавшего на полицейского виновным, назначив условный срок.

На этом острая фаза конфликта, казалось, была исчерпана. Получив тяжелые осложнения здоровья, в 2016 году Владислав Иванович был вынужден уволиться из органов внутренних дел. Военно-врачебная комиссия (ВВК) МВД России вынесла вердикт: категория «Д» — не годен к службе, «военная травма». Государство назначило инвалиду III группы положенные компенсации.

Девять лет ветеран жил относительно спокойно, насколько позволяло подорванное здоровье, пока осенью 2025 года его жизнь снова не превратилась в кошмар.

Главное управление МВД по Краснодарскому краю неожиданно подало к нападавшему иск — ведомство решило взыскать с обидчика средства, затраченные на выплаты ветерану. И ответчик решил оспаривать связь между ударом 2011 года и инвалидностью полицейского.

Именно в этот момент ветерана выдернули из мирной жизни прямо на заседание Павловского районного суда. Причем привлекли его тогда, когда судом назначалась вторая по счету медицинская экспертиза. С этого момента законные права инвалида начали трещать по швам.

Судебные маневры или «хождение по мукам»

Владислав описывает происходящее в Павловском районном суде как «круги судебного ада».

«Я — человек, который с оружием в руках защищал правопорядок, отдал здоровье службе, а сегодня оказался в ситуации, когда надо мной откровенно издеваются», — заявляет ветеран.

Главная претензия ветерана — бесконечные попытки суда назначить новую экспертизу, несмотря на то, что в 2016 году статус «военная травма» уже был юридически закреплен. По словам Чачия, Четвертый кассационный суд еще в 2024 году указывал на отсутствие правовых оснований для повторной экспертизы. Тем не менее, судья Павловского районного суда назначил уже четвертую по счету проверку, перепоручив ее экспертам из Санкт-Петербурга.

«Трачу деньги не на отдых, а на поездки по судам»

Ветеран утверждает, что его ходатайства — об отводе судьи и прокурора, о переводе дела в Краснодар — зачастую игнорируются или «теряются».

«Почему через 15 лет я вновь вынужден бегать по судам и доказывать очевидное? Сейчас я работаю в аэропорту, несу суточные дежурства. Пенсия у меня небольшая, а судебные и почтовые расходы буквально съедают последние копейки. Я просто вынужден работать, чтобы нам с семьей хватало на элементарное проживание. Если честно, у меня уже не раз возникали мысли уволиться, полностью посвятить себя судам и дойти-таки до правды», — сетует Владислав Иванович.

В свою очередь, в прокуратуре Краснодарского края пояснили «КП»-Кубань»: назначение экспертиз связано с необходимостью уточнить обстоятельства дела, учитывая наличие у ветерана сопутствующих заболеваний и тот факт, что он продолжал службу в течение пяти лет после инцидента. В ведомстве подчеркивают, что сам ветеран продолжает получать положенные ему выплаты в полном объеме, а дело в настоящий момент находится на стадии экспертной оценки.

Сегодня Владислав Чачия не просто ждет решения суда. Он подготовил законопроект, который, по его мнению, должен обезопасить других ветеранов: его инициатива предполагает запрет на пересмотр заключений ВВК в рамках гражданских исков и отмену «трехлетнего цикла» регрессных разбирательств.

«Моя история — это вопиющий, который может коснуться каждого», — убежден ветеран.