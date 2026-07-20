Есть в бухте Инал и кусочек современности - глэмпинг на вершине горы, с которого открываются потрясающие виды на море Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бухта Инал — самый близкий к Краснодару черноморский курорт. Сюда обычно ездят на выходные, а иногда и просто на один день: искупаться, подышать и вернуться. Если дорога свободна, путь занимает чуть меньше двух часов. Я была здесь лет пятнадцать назад. Воспоминания стёрлись - остался лишь смутный образ: крошечный домик из тонких досок, скрипучие сетчатые кровати, обои, отходившие от стен, сырость и почти пустой пляж. Но за годы, наверное, всё изменилось? Решили проверить. В интернете нашли не просто базу, а целый глэмпинг с видом на море. Эстетика дикого туризма плюс комфорт отеля. Фотографии манили, бронируем - 8500 рублей за сутки.

Дорога и первое удивление

Правда, сначала предстояло заправиться. В «Яндекс картах» теперь можно смотреть, где на АЗС нет очередей. Одна из станций, что на улице Ставропольской в Краснодаре, показывала наличие топлива и отсутствие заторов. Так и было – передо мной всего три автомобиля. Это разве очередь!? Когда встала за серым «Рено», подняла глаза на стойку с ценами – литр 95-го наливают за 125 рублей.

- Зато без очередей? – успокаивала сама себя.

На кассе девушка в красном козырьке расхваливала топливо: «Почему у нас такое дорогое? Потому что качественное. Нигде в городе такого нет. У нас бензин – самый лучший».

- Лучше переплатить, чем в этих многочасовых очередях стоять, - вмешивается в наш разговор мужчина в стильных очках и татуировках, заправлявший свой оранжевый BMW. У него в руках – две пустые красные пластиковые канистры.

Оказывается, на АЗС можно залить топливо в них, только при условии, что канистры куплены именно здесь. А стоит одна – 2000 рублей. Дорога до Инала заняла час сорок — без пробок, свободно даже у Горячего Ключа. А вот последний участок трассы встретил ямами: полоса препятствий, где мы крались, чтобы не оставить подвеску на кочках.

Путь к набережной поселка Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бухта Инал в июле 2026: обстановка

Посёлок встретил колоритом, от которого веяло прошлым: базы отдыха, похожие на сарайчики, ржавые заборы, старенькие продуктовые магазины, обветшалые столовые. Казалось, время здесь остановилось в девяностых.

Бухта Инал Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но при этом — полно людей, машин с номерами, по которым можно изучать географию страны.

Центр поселка Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Находим нужное нам место. За высоким новым забором — современный ресепшен, улыбчивый охранник, назвавший себя дядей Вовой, кирпичные домики, бассейн. Но нам не сюда. А на гору!

- Глэмпинг у нас находится на вершине горы, среди дубов. Он круглосуточно охраняется, поэтому за свою безопасность можете не переживать, - рассказала администратор Оксана, пока вела нас по многочисленным лестницам вверх. Когда мы вышли на проселочную дорогу и свернули направо, открылся вид на море – бирюзовое, спокойное.

А на склоне этой горы выстроились в ряд огромные домики из тента.

- Ваш – с самым лучшим видом на море, - говорит Оксана, подводя нас к самому последнему «шатру». Заходим в него. Внутри совсем ничего не похоже на огромную палатку – санузел с душевой, телевизор, холодильник, кондиционер, огромная двуспальная кровать и даже диван.

- Наш глэмпинг гости выбирают за виды, - говорит Оксана и открывает «дверь» на террасу. Вид действительно потрясающий! Просторная «палуба» с креслами-грушами, которая буквально утопает в тени дубов, а за ней – бескрайнее море.

Виды с террасы глэпнига открываются великолепные Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мы радуемся – о таком виде «из окна» даже не мечтали! Нас предупредили: на ночь ничего не оставлять — еноты могут устроить погром. И что завтрак в кафе на набережной с 9 до 12, а вечером там будет играть диджей из Краснодара. Мы ещё долго сидели на террасе, глядя на воду и разговаривая. Уходить не хотелось, но ведь мы приехали за морем!

Вид на море Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пляжи бухты Инал

Спуск к пляжу оказался отдельным приключением: крутой склон, по которому нужно идти предельно осторожно. Зато на галечном берегу вечером было почти безлюдно. Мы купались, пока не стемнело.

Закат в бухте Инал Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

А возвращались в глэмпинг уже с осторожностью — помня о крутой дороге. От диджея отказались: после рабочей недели хотелось просто выспаться. Утро началось с кофе на террасе. Но впереди ждал завтрак. И когда вышли за пределы нашей базы и пошли на набережную, увидели другой мир.

Центр поселка Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тот самый, из советского прошлого: разбитые дороги, обветшалые здания, старенькие базы с мангалами, где туристы уже с утра жарили шашлык.

Таких баз отдыха в бухте Инал полно Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Всё это на фоне пляжных торговцев, аттракционов и простенького сервиса. Прохожие шептались: не хватает хозяйской руки, чтобы привести этот уголок в порядок.

Бухта Инал Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но посреди всего этого «великолепия» - островок современности: новенькая плитка, белоснежные вазоны, кафе, где кормили завтраком. Видно было, что хозяева вкладывают душу. Пляж у кафе - с шезлонгами, белыми зонтами.

Единственное современное кафе в бухте Инал. Фото: Стереодача

Но почти всё занято. Мы пошли дальше, где свободнее. На пляже люди теснились на гальке, кто с полотенцами, кто под навесами. Аренда шезлонга — 500 рублей, теневая беседка — 3000 на день. Местные «охранники» береговой линии строго следили за порядком: если не платишь — иди на открытое солнце. Одна компания из трёх человек расстелила полотенца в тени, но их прогнали: «Или платите, или уходите». Бой за тень окончился не в пользу ребят. Платить за лежаки они не стали и им пришлось уйти.

Пляж бухты Инал Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

В целом же, если не обращать внимание на колорит поселка, море тут чистое, народу не так много, мусор убирают. Продавцы в палатках с мороженым и чебуреками приветливые. И даже раздают со своих смартфонов вайфай, чтобы турист смог оплатить с банковского приложения все, что пожелает. Ведь мобильной связи здесь нет. Только море, скалы и галька.

Пляж бухты Инал Фото: Ольга СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Место контрастов

Бухта Инал оказалась местом удивительных контрастов. Здесь соседствуют бедность и роскошь, советское прошлое и современный глэмпинг. Видимо, сюда едут, чтобы не оставить состояние, и в то же время отдохнуть на берегу моря. Но чтобы это место стало по-настоящему привлекательным для всех, нужна не только частная инициатива, но и больше внимания к инфраструктуре.