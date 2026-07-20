Мама упекла в рехаб: Дочь главаря кущевской банды устроила скандал в лечебнице и сбежала

Анастасия Цапок. Фото: соцсети

26-летняя Анастасия Цапок, дочь главаря самой кровожадной кубанской банды из Кущевской, после скандального ДТП попала в рехаб. В конце сентября прошлого года она на полной скорости въехала в фасад дома в Ростовской области. Элитная иномарка, за рулем которой в этот момент была Анастасия, разнесла по кирпичикам одну из комнат. К счастью, обошлось без жертв - в тот момент хозяев не было дома. Девушка и ее спутник также не пострадали. Но Анастасия лишили прав за пьяную езду, а ее матери пришлось выложить 2 млн на восстановление дома.

Видимо, после этой выходки терпение Анжелы-Марии - так зовут жену Сергея Цапка - лопнуло. Женщина решила поместить дочь в рехаб, чтобы избавить ее от зависимости, пишет 161.ru.

Но лечение продлилось недолго. Анастасия не захотела оставаться в клинике для людей, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость. Девушка считает, что у нее с этим нет проблем. Поэтому в день, когда в рехаб приехали сотрудники правоохранительных органов для традиционной проверки условий содержания пациентов, Анастасия выдала им, что ее держат здесь против воли.

"Она также подбивала других девушке к побегу, кричала, что мать привезла ее в рехаб насильно", - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В итоге Анастасия ухала из больницы, не закончила курс лечения. А недавно закатила застолье в честь своего дня рождения. Праздник устроила в ресторане и получила в подарок ювелирки на 2 млн рублей.

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