Тело женщины пришлось выкопать из могилы: Мужчина, отрицавший, что забил кулаками подругу, получил срок

Надежду убил знакомый, который пытался скрыть преступление. Фото: личный архив семьи

В декабре прошлого года в станице Каневской было найдено тело 63-летней Надежды Хребко. Женщину нашли во дворе у соседей. Сюда она пришла вечером, когда хозяева и гости устроили попойку. Среди приглашенных был 45-летний Виталий, ранее судимый, безработный местный житель. С ним Надежда стала общаться после гибели сына - ей было одиноко, дети выросли, и хоть и звали к себе, но на переезд не соглашалась. У Надежды был крепкий дом, хозяйство...

Вот в этот момент в ее жизни появился Виталий. Женщина по-доброму пожалела его, а он убил ее.

Что произошло между ними в тот вечер, никто толком рассказать не смог. Но Виталий накинулся на Надежду с кулаками. Сильно избив, он взял ее за ноги и вынес во двор. Там женщина пролежала весь следующий день, пока не вернулся с работы хозяин дома и не вызвал скорую. Медики уже ничем не смогли помочь Надежде, она умерла.

САМА УПАЛА

Узнав о случавшемся, дочь погибшей Наталья стала требовать подробности того страшного вечера. Виталий сказал, что Надежда упала со стула, ей стало плохо, а потом он вынес женщину на улицу, чтобы она пришла в себя.

«Это было странно. Мама никогда не пила до такого состояния, чтобы упасть со стула. В доме, где она находилась, не нашли ее личных вещей. Как будто бы хотели замести следы», - рассказывала «КП»-Кубань» Наталья.

Надежду похоронили, а дочь не могла найти себе места. Она понимала, что Виталий, ранее судимый за побои, мог что-то сделать с ее матерью. Сомнения развеяла видеозапись с камер наблюдения.

«Я взяла ее у соседей. На ней Виталий за ноги выволок маму на улицу и оставил там. Я поняла, что надо делать эксгумацию».

ЭКСПЕРТИЗА УКАЗАЛА НА УБИЙСТВО

Гроб с телом погибшей женщины раскопали и провели экспертизу. Она показала, что характер травм такой, что они были получены неоднократно. Такой картины не могло быть, если бы Надежда упала со стула.

Следователи пришли к Виталию. Он во всем сознался. В отношении него завели уголовное дело.

«Недавно виновному вынесен приговор — 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Это был непростой путь. За этим результатом — месяцы работы, переживания семьи погибшей, следственные действия, экспертизы и судебные заседания», - рассказала «КП»-Кубань адвокат Юлия Луценко.

Виталий не стал обжаловать приговор. Он будет помещен в колонию строгого режима.