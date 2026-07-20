Пилот погиб на месте. Фото: Южная транспортная прокуратура

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК России предъявили обвинение 48-летнему жителю Кубани. Именно он, по версии следствия, посадил пилота за штурвал вертолета-«призрака» — без регистрации, документов и права на полет. Итог — гибель человека.

Крушение вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

По данным следствия, весной 2026 года обвиняемый собрал вертолет Ми-2 буквально из того, что было. Судно не прошло государственную регистрацию, не имело летной годности и необходимых сертификатов. Но это не помешало заключить договор с местным предпринимателем — машину отправили на поля удобрять почву.

"Ответственный за безопасность полетов мужчина, действуя легкомысленно и в нарушение всех мыслимых правил, дал указание пилоту начать авиационно-химические работы", - сообщает надзорное ведомство.

18 июля около 18:30 в районе станицы Калининской Краснодарского края вертолет рухнул. Пилот погиб на месте.

Теперь эксплуатанту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В рамках уголовного дела уже назначены авиационно-техническая и химическая экспертизы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства этой трагедии.