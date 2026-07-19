Какие выплаты положены семьям Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Что это за деньги и откуда они взялись

Представьте: вы весь год исправно платите налог на доходы — те самые 13%, которые бухгалтерия автоматически вычитает из зарплаты. А в конце года государство говорит: «Постой, у тебя двое детей, доход не самый высокий — забери часть налога обратно». Именно так, если объяснять простым языком, устроена новая мера поддержки, которая заработала в России в 2026 году, — ежегодная семейная выплата.

Механизм необычный для нашей системы соцподдержки. Обычно пособия начисляют «сверху», а здесь государство возвращает уже уплаченные деньги. По сути, для семей с невысоким доходом ставка НДФЛ задним числом пересчитывается до 6%, а разница — в зависимости от зарплаты, — перечисляется на счёт родителя.

Средний размер выплаты в регионе, по данным Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю, составляет порядка 30 тыс. рублей на человека. Для семьи, где оба родителя официально трудоустроены, это может означать удвоенную сумму — по заявлению от каждого из работающих родителей.

Ежегодная семейная выплата в 2026 году в Краснодарском крае: кому положена выплата

Формула на первый взгляд кажется сложной, но на деле сводится к пяти понятным условиям. Все они должны выполняться одновременно.

Во-первых, в семье должно быть двое и более детей в возрасте до 18 лет, а если ребёнок учится очно — до 23 лет. Если старшему ребёнку уже есть 18, а он не студент очного отделения, при расчёте будет учитываться только младший — и формально условие «двое детей» может не выполниться.

Во-вторых, заявитель и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать на её территории. Если один из родителей — иностранец, это не помеха: важно, что сам заявитель и дети — граждане РФ.

В-третьих, нужно быть официально трудоустроенным и платить НДФЛ. Ключевое слово — «платить»: если родитель весь расчётный год провёл в отпуске по уходу за ребёнком и не имел облагаемого налогом дохода, выплата не назначается, как бы обидно это ни звучало для мамы в декрете.

В-четвёртых, среднедушевой доход семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума на человека в конкретном регионе за прошедший год (в Краснодарском крае в 2025 году — 25,5 тыс. рублей). Это классический критерий нуждаемости, который применяется и в других социальных выплатах.

В-пятых, у семьи не должно быть долгов по алиментам, а также лишения или ограничения родительских прав. Логика понятна: мера поддержки — для семей, которые реально заботятся о детях.

Отдельно стоит сказать о так называемом критерии имущественной обеспеченности. Он не про полное отсутствие собственности, а про разумные пределы: одна квартира или дом (если жильё единственное), не больше 24 квадратных метров на человека при нескольких квартирах, один автомобиль или мотоцикл на семью (для многодетных и семей с инвалидами — до двух), участок земли не больше 0,25 гектара в городе или гектара в селе. Две машины в гараже или несколько объектов недвижимости сверх нормы — и в выплате, увы, откажут.

Возврат налога семьям с двумя детьми в 2026 году: условия, расчет и сроки подачи заявления

Многих родителей волнует именно этот пункт: что вообще войдёт в расчёт среднедушевого дохода? Формула проста — сумма доходов всех членов семьи за прошедший год делится на 12 месяцев и на число членов семьи.

При этом в доход засчитывается почти всё: зарплата, гонорары, доходы по договорам гражданско-правового характера, предпринимательская деятельность, доходы фермерских хозяйств и частной практики, пенсии и пособия, стипендии, алименты, проценты по банковским вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, выигрыши и даже доходы, полученные за рубежом. Отдельная строка — денежное довольствие военнослужащих и участников специальной военной операции: об этом ниже.

А вот что в расчёт не идёт — и это важно знать, чтобы не бояться подавать заявление, — так это сама ежегодная семейная выплата за прошлые периоды, единовременная помощь при стихийных бедствиях и терактах, ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и государственная социальная помощь по социальному контракту.

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Как рассчитывается размер выплаты: пример на пальцах

Допустим, один из родителей в 2025 году получал 45 тыс. рублей в месяц до вычета налогов. За год с его дохода удержали НДФЛ по стандартной ставке 13% — 70,2 тыс. рублей. При льготной ставке 6% сумма налога составила бы 32,4 тыс. рублей. Разница — 37,8 тыс. рублей — та сумма, которую государство возвращает семье.

Принцип действует независимо от точной зарплаты. Чем выше официальный доход в пределах, допустимых критерием нуждаемости, тем больше сумма к возврату. Это не фиксированное пособие «на ребёнка», а именно компенсация части уплаченного налога.

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Как и когда подавать заявление

Окно для подачи заявления открывается не круглый год, а строго с 1 июня до 1 октября — и это следует запомнить, потому что после 1 октября шанс на выплату за прошедший год теряется до следующего цикла. При этом выплата всегда рассчитывается по доходам предыдущего календарного года, подавая заявление в 2026 году, семья получает деньги исходя из НДФЛ, уплаченного в 2025-м.

Способов подать заявление три: через портал госуслуги — это самый быстрый вариант, лично в клиентской службе Отделения Соцфонда по краснодарскому краю, либо через МФЦ. Хорошая новость в том, что большую часть сведений — о доходах, составе семьи, наличии имущества — фонд запрашивает самостоятельно через межведомственное взаимодействие. От заявителя может понадобиться лишь несколько специфичных документов, например справка из учебного заведения, если ребёнку от 18 до 23 лет, и он учится очно.

Дальше включаются чёткие сроки. На рассмотрение заявления региональному Отделению СФР отводится 10 рабочих дней. Если каких-то сведений не хватает или они поступают с опозданием — позже пяти рабочих дней с момента регистрации заявления, — срок могут продлить, но не более чем на 20 рабочих дней. После того как решение о назначении выплаты принято, деньги должны прийти на счёт в течение пяти рабочих дней.

И ещё один нюанс, который легко упустить. Право на выплату нужно подтверждать каждый год заново. Разовое одобрение не работает как «постоянная подписка» — заявление придётся подавать снова, пока семья соответствует условиям.

Частые жизненные ситуации

Практика уже успела породить типовые вопросы, на которые Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю отвечает вполне однозначно.

Если родители в разводе — оформить выплату может любой из них, если он сам соответствует всем условиям. Если у двоих детей разные отцы — по умолчанию выплату оформляет мать; отчим сможет претендовать на неё, только если официально усыновил обоих детей или у него есть свои дети от этого брака. Если родитель отработал лишь часть года — это не помеха, главное, чтобы с зарплаты был удержан НДФЛ хотя бы за какой-то период. А вот если весь расчётный год родитель провёл в отпуске по уходу за ребёнком и облагаемого дохода не было вовсе — выплата, к сожалению, не назначается: возвращать попросту нечего.

Отдельно — для военнослужащих и силовиков

Для тех, кто проходит службу в Вооружённых Силах, в войсках национальной гвардии, в добровольческих формированиях или в силовых ведомствах, действует та же логика возврата налога, но с особенностями расчёта базы. В доход, из которого исчисляется НДФЛ, включаются денежное довольствие (денежное содержание), дополнительные выплаты постоянного характера и денежная компенсация взамен продовольственного пайка.

Ключевое практическое условие для силовиков (сотрудников МВД, ФСБ и других): в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления нужно представить в региональное Отделение СФР справку по форме КНД 1175018 — документ о доходах, суммах налога и налоговых вычетах. Получить её можно по месту прохождения службы.

Для военнослужащих, росгвардейцев и представителей других структур сведения о доходах поступают в рамках межведомственного взаимодействия: ФНС самостоятельно запрашивает их у профильного ведомства, где заявитель проходит службу.

Куда обращаться, если возникли вопросы

Система межведомственного взаимодействия удобна, но иногда конкретный вопрос всё же требует конкретного адресата. Если речь о порядке расчёта и назначения самой выплаты — это Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю и единый контакт-центр 8(800)100-00-01. Вопросы по удержанию налогов — к Федеральной налоговой службе. Всё, что касается размера начисленной зарплаты, — к бухгалтерии по месту работы; сверить данные можно и в личном кабинете на госуслугах в разделе «Справка о доходах». Вопросы регистрации недвижимости — к Росреестру, движимого имущества — к Госавтоинспекции, а гражданства детей — к МВД.

Почему эта мера важна

Более 50 тыс. кубанских семей уже получили выплату. За сухими цифрами и процентами стоит простая идея: государство понимает, что семьи с детьми несут повышенную финансовую нагрузку, и готово частично компенсировать её не через новое пособие, а через справедливый пересмотр уже уплаченного налога. Для семьи с двумя детьми и средней зарплатой это не астрономическая сумма, но она способна закрыть подготовку к школе, купить сезонную одежду или просто стать финансовой подушкой в непростой месяц.

Тем, кто подходит под критерии, стоит запомнить главное: заявление подаётся раз в год, строго с 1 июня до 1 октября, большинство справок фонд соберёт сам. Право нужно подтверждать ежегодно — но, судя по несложной процедуре, это далеко не самая обременительная часть общения с государством.