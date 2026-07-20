«Дошутились»: Матвей Сафонов рассказал, что нынешняя жена его не замечала, когда была стюардессой

Матвей Сафонов и его нынешняя жена. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Личная жизнь экс-вратаря ФК "Краснодар" и действующего игрока французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова обсуждается не меньше, чем его блестящая игра на футбольном поле. А виной всему скандальный развод и последовавшие после разрыва разборки с бывшей женой из-за алиментов - спортсмен даже в Конституционный суд обратился, чтобы тот пересмотрел законы и перестал высчитывать из его зарплаты гигантские суммы на содержание ребенка. И на фоне всего этого шикарная свадьба с новой избранницей Мариной Кондратюк, и многочисленные интервью известным блогерам.

На днях он стал приглашенной персоной в рамках VK феста. На встречу с поклонниками Сафонов пришел не один, а вместе с нынешней женой. Футболист и его супруга поделились рассказом о начале отношений. Оказалось, что их общение началось уже после того, как Марина ушла из авиации.

"Все, что я слышал от Марины, в самолете это: "Что вы будете: курицу или рыбу?", - рассказал Сафонов.

Жена подтвердила, что не запомнила Сафонова во время перелетов. Он написал ей намного позже, ответил на сторис в соцсетях. Так и началось их дружеское общение.

"Мы просто общались, шутили", - говорит Сафонов.

"Дошутились", - с улыбкой добавила Кондратюк.

По словам Марины, пара стала жить вместе после того, как Сафонов завершил предыдущие отношения.

"Он сказал, что у него изменилась жизнь и предложил быть вместе", - рассказала Кондратюк.

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