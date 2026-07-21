«Мам, помнишь, ты оставила меня маленького, чтобы спасать жизни»: Медик поднимала бойцов СВО, сын последовал примеру

Ветеран боевых действий Оксана Сивец с военным корреспондентом, автором книги «Русские пазлы войны» Иваном Жердевым на встрече в филиале фонда «Защитники Отечества» в Темрюке. Фото Елены Крестьяновой.

53-летняя Оксана Сивец из Темрюка — человек, чья жизнь посвящена не спокойному быту, а спасению тех, кто оказался на самом краю.

За плечами этой женщины — многие годы службы, участие в двух чеченских кампаниях и работа фельдшером в зоне специальной военной операции. Она говорит, что о человеке всё могут сказать его глаза. И в глазах наших бойцов, уходящих за «ленточку», она видела главное — надежду.

«Никто не идет на СВО умирать, — говорит Оксана. — Когда ребята уходили в разведку на 35-километровый маршрут, мы молились лишь об одном: чтобы каждый из них вернулся живым. В такие моменты ты понимаешь, что ты для них — последняя ниточка, связывающая с жизнью».

С зовом сердца не поспоришь

Ее военная биография началась в Узбекистане, где она получила медицинское образование. Потом была Чечня, где она работала по контракту, не зная отпусков и отдыха. Когда началась вторая кампания, вопрос «ехать или нет» перед ней даже не стоял.

Фото из архива героини

«Если честно, я и сама не знаю, как это назвать. Даже в то время, когда боевые выплаты уже не платили, я оставалась там. Просто понимала: я нужна. А потом, когда началась СВО, я даже не стала ни с кем советоваться. Поставила детей перед фактом и уехала. Разве я могла остаться в стороне?» — откровенничает Оксана.

С 2022 года фельдшер Сивец служила в составе медицинской роты в районе Рубежного. 30 километров до линии фронта — это не расстояние для артиллерии. Работа в условиях постоянных обстрелов, когда каждая секунда на вес золота. Оксане приходилось быть не только медиком, но и своего рода «ангелом-хранителем» для раненых.

«Я делала вещи, за которые меня, может, и осудили бы по уставу. Иногда приходилось самой "выбивать" места для ребят у лучших хирургов, где-то что-то доставать, выкупать лекарства. Я знаю, что это неправильно, но я не могла поступить иначе. Мне было стыдно перед парнями, которые смотрели на меня с такой надеждой, что я не имела права их подвести», — рассказывает она.

Фото из архива героини

Бывали случаи, когда бойцы сбегали из госпиталей, чтобы долечиваться у нее в палатках. Она ругала их, «отлупила бы», как признается сама, но понимала: доверие — это и есть высшая награда медика.

«Я валяюсь, но не жалею»

Сегодня Оксана Сивец — ветеран боевых действий, старший прапорщик в отставке. Тяжелые травмы и ушиб головного мозга, полученные в зоне СВО, приковали ее к дому. Она честно признается: «Сейчас я просто валяюсь». Но в том, что она с трудом может ходить, нет ни капли жалости к себе. Есть только досада, что вторая группа инвалидности не позволяет ей вернуться к ребятам.

Фото из архива героини

«Я пыталась вернуться, не взяли из-за здоровья», — признается Оксана.

На ее кителе — медали «За Отвагу», «За храбрость» и «За отличие в военной службе». Но сама Оксана считает, что награды — лишь железо. Настоящая память — это те десятки спасенных жизней, которые продолжают жить, растить детей и возвращаться домой благодаря ее рукам.

Она воспитала двоих детей. Дочери 14 лет. А старший сын, 34-летний медик, - сейчас тоже на передовой. Он спасает жизни, следуя примеру матери.

«Сын не спрашивал, можно ли пойти ему на СВО. Я даже не успела ничего сказать или спросить, он сказал: «А помнишь, как ты меня оставила маленького, чтобы спасать жизни?». Он не злится на меня за это, считает своим долгом поступать также», - пояснила Оксана.