Пляжи забиты битком, а вода - кипяток: Что происходит на курортах Краснодарского края в разгар июля

Обстановка в Кабардинке. Фото: Жизнь на море

Высокий сезон на курортах Краснодарского края в самом разгаре. В конце июля они заполнены туристами, которые с утра занимают места на пляжах, поближе к свежему воздуху и воде. Море сейчас прогрелось до самых приятных температур, поэтому в воде почти столько же людей, сколько и на берегу.

Обстановка в Геленджике. Фото: Жизнь на море

В этом году побережье Анапы многолюдно. Сюда, как и до разлива мазута, приезжают семьями. Песок на большей части пляжей подсыпали новый, с карьеров Тамани, новых выбросов нет. Только местами встречаются залежи камки. Но водоросли стараются оперативно убирать с берега, чтобы заходить в воду было приятнее.

Обстановка в Анапе. Фото: Юрий Озаровский

По-прежнему пользуются популярностью у отдыхающих Геленджик, Кабардинка и Дивноморск. На пляжах с утра не протолкнуться, но место для загара находят все.

"Вода - кипяток. И на берегу все бурлит от количества людей", - говорят местные жители.

Обстановка на курортах в разгар июля

В Сочи особенно много туристов в центре, а также в Лазаревском. А вот в небольших селах и поселочках, разбросанных по побережью покой и простор найдут те, кто любит тишину и уединение.

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ

Ейск, Тамань +26 градусов

Должанская, Приморско-Ахтарск +27 градусов

Анапа +23 градуса

Новороссийск, Геленджик +25 градусов

Туапсе, Сочи +26 градусов.

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