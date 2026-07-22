Военные отражают атаку БПЛА Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре в ночь на 22 июля включили сирену. Как сообщил мэр города Евгений Наумова, идёт отражение атаки БПЛА.

Атака БПЛА в Краснодаре 22 июля 2026

- Жители и гости города, прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследуйте в безопасное место, - написал у себя в соцсетях глава.

При работе сирен жителям рекомендовано не выходить на улицу, укрыться в комнатах без окон. Кроме того, Евгений Наумов напомнил о запрете на фото- и видеосъемку.

- Не выкладывайте в соцсети фото или видео беспилотника и места его падения, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность, - сообщил глава Краснодара.

Последствия атаки БПЛА в Краснодаре 22 июля 2026

ТАСС сообщил о том, что логистический комплекс Wildberries в Краснодаре эвакуирован ночью 22 июля. Агентство отметило, ссылаясь на компанию, что эвакуация проведена в соответствии с требованиями безопасности.

Оперативный штаб Кубани сообщил, что в результате падения БПЛА в Краснодаре загорелся складской комплекс. А обломки беспилотников попали в две многоэтажки в городе. В Динском районе обломки БПЛА также повредили два частных дома.

- По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщили в оперштабе региона.

Обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в Армавире

А в Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы. Администрация Армавира сообщила о 16 беспилотниках, которые атаковали предприятие. На месте работают оперативные и специальные службы.

Последние новости от атаке БПЛА в Краснодаре 22 июля 2026

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе зафиксированы повреждения инфраструктуры по нескольким адресам. По его данным, повреждено остекление квартиры в Прикубанском округе, также поврежден балкон. Никто из людей не пострадал. А в Карасунском округе обломки беспилотника упали в гаражном кооперативе, спасатели тушат пожар. Также обошлось без пострадавших.