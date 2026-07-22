Мать выбросила 5-летнего сына с 5-го этажа в Крымске

Мальчик не выжил Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия, от которой стынет кровь, произошла в Крымске. 37-летняя женщина, будучи пьяной, выбросила своего 5-летнего сына с балкона пятого этажа. Ребенок погиб на месте. Суд признал её виновной в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Вечером 27 августа 2024 года мать и ребёнок находились на балконе квартиры на пятом этаже многоквартирного дома. По данным следствия, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик не слушался, и в какой-то момент мать, не сдержавшись, выбросила его в окно. От полученных травм ребёнок скончался на месте. Соседи и прохожие стали свидетелями случившегося.

Следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю назначили женщине психолого-психиатрическую экспертизу. Она показала: женщина вменяема и может нести уголовную ответственность. Это значит, что она осознавала свои действия и могла их контролировать.

«Краснодарский краевой суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего, и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

На момент публикации приговор не вступил в законную силу, что означает право осужденной на обжалование в вышестоящих инстанциях.