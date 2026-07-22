Сгорело 20 млн рублей: Экс-участница «Дома-2» рассказала о своих убытках после атаки БПЛА на Wildberries в Краснодаре

Виктория строила бизнес несколько лет. Фото: соцсети

Крупный логистический центр Краснодара вспыхнул 22 июня после атаки БПЛА. На складе Wildberries в этот момент находились люди. Они работали в ночную смену. После сообщений о беспилотниках началась эвакуация из здания.

«На складе 6 секций. Сразу же открыли ворота, через которые загружают товар, все выбежали оттуда», - рассказала «КП»-Кубань» бывшая сотрудница склада Валерия. Ее муж в этот момент находился в помещении.

Супругу Валерии удалось эвакуироваться. А вот автомобиль, скорее всего, сгорел на парковке вместе с документами.

Сейчас известно о трех пострадавших после атаки БПЛА. Они доставлены в больницу в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи.

Тем временем предприниматели подсчитывают убытки. На складе у них хранились товары на крупные суммы.

Продавцы лишились товара после атаки БПЛА на Wildberries

«Основная часть моего товара, которая хранилась на краснодарском складе Wildberries, сгорела. Общая стоимость утраченного товара составляет 20 миллионов рублей», - говорит Виктория Комиссарова.

Молодая женщина - экс-участница проекта «Дом-2» - была на телестройке с января по апрель 2017 года. А после того, как покинула проект, вышла замуж, родила дочь и занималась продажей детской одежды через маркеплейс. На развитие бизнеса она взяла кредит три года назад. И дела у Вики шла неплохо. Она смогла купить квартиру, сделать ремонт и приобрести белый «Мерседес». Но благополучная жизнь рухнула в один момент.

«Теперь я осталась без работы и средств, с огромными долгами перед налоговой, которые нужно оплатить до 28 июля», - говорит Виктория.

Комиссарова призывает помочь своих подписчиков и выкупить оставшиеся у нее на руках товары. Это поможет остаться ей на плаву и содержать дочь.

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