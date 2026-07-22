Сгорело 20 млн рублей: Экс-участница «Дома-2» рассказала о своих убытках после атаки БПЛА на Wildberries в Краснодаре

Крупный логистический центр Краснодара вспыхнул 22 июня после атаки БПЛА. На складе Wildberries в этот момент находились люди. Они работали в ночную смену. После сообщений о беспилотниках началась эвакуация из здания.
«На складе 6 секций. Сразу же открыли ворота, через которые загружают товар, все выбежали оттуда», - рассказала «КП»-Кубань» бывшая сотрудница склада Валерия. Ее муж в этот момент находился в помещении.
Супругу Валерии удалось эвакуироваться. А вот автомобиль, скорее всего, сгорел на парковке вместе с документами.
Сейчас известно о трех пострадавших после атаки БПЛА. Они доставлены в больницу в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи.
Тем временем предприниматели подсчитывают убытки. На складе у них хранились товары на крупные суммы.
«Основная часть моего товара, которая хранилась на краснодарском складе Wildberries, сгорела. Общая стоимость утраченного товара составляет 20 миллионов рублей», - говорит Виктория Комиссарова.
Молодая женщина - экс-участница проекта «Дом-2» - была на телестройке с января по апрель 2017 года. А после того, как покинула проект, вышла замуж, родила дочь и занималась продажей детской одежды через маркеплейс. На развитие бизнеса она взяла кредит три года назад. И дела у Вики шла неплохо. Она смогла купить квартиру, сделать ремонт и приобрести белый «Мерседес». Но благополучная жизнь рухнула в один момент.
«Теперь я осталась без работы и средств, с огромными долгами перед налоговой, которые нужно оплатить до 28 июля», - говорит Виктория.
Комиссарова призывает помочь своих подписчиков и выкупить оставшиеся у нее на руках товары. Это поможет остаться ей на плаву и содержать дочь.
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