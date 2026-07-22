Наука для жизни: какие исследования СочиГУ уже работают на экономику страны

Фото: СочиГУ

В Сочинском государственном университете особый упор делается на научную составляющую образовательного процесса, так как без этого готовить специалистов будущего невозможно. О том, какие исследования уже делают экономику страны сильнее, зачем школьников приглашают участвовать в научных проектах и как вуз выращивает будущих инженеров и исследователей, рассказала ректор СочиГУ Наталья Фролова.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ

— Наталья Владимировна, какие научные направления сейчас являются ключевыми для СочиГУ и как они связаны с программой развития университета?

— Программа развития СочиГУ до 2036 года — это гораздо больше, чем стратегический документ. По сути, это модель развития университета, в которой наука становится основой подготовки специалистов нового поколения. Мы не ограничиваемся тем, чтобы отвечать на существующие запросы рынка. Наша задача — самим формировать повестку, создавать новые технологии и уже под них готовить профессионалов.

Приоритеты исследований СочиГУ определяются как мировыми тенденциями, так и особенностями нашего региона. Сейсмическая активность требует новых решений в строительстве, защита побережья — современных инженерных технологий, сохранение здоровья населения — эффективных методов профилактики и реабилитации. Не менее важны экологическое состояние Черного моря, развитие туристской отрасли и создание цифровых сервисов для индустрии гостеприимства. Именно над такими прикладными задачами работают ученые нашего университета.

Эта повестка опирается на накопленный опыт межрегиональной кооперации. С 2021 года СочиГУ входит в научно-образовательный центр мирового уровня Юга России «Обеспечение экологической и продовольственной безопасности и развитие технологий здоровьесбережения» и участвовал в его проектах «Водный путь», «Дизайн продуктов питания», «Агротехнологии» и «Информационные технологии». Такой формат позволяет объединять компетенции партнеров и связывать исследования университета с задачами технологического развития страны.

— Какие научные школы сегодня работают в университете и какую роль они играют в подготовке молодых специалистов?

— Для нас научная школа — это не только коллектив ученых, но и полноценная система подготовки кадров. Одной из ведущих является национально признанная школа гидротехнического строительства под руководством профессора Константина Макарова. Ее исследовательское ядро — научно-исследовательская лаборатория морской гидротехники и сейсмостойкого строительства, где ведется физическое и математическое моделирование гидротехнических сооружений и научно-методическое сопровождение проектирования берегозащитных объектов. Здесь выполняются крупные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создаются изобретения, готовятся аспиранты, которые затем защищают диссертации в ведущих российских вузах.

Фото: СочиГУ

СИСТЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ

— На какие научные проекты СочиГУ сегодня делает основную ставку?

— Наш ключевой комплексный технологический проект — «Акватория устойчивого развития». В его рамках создается цифровая экосистема комплексной инженерной защиты прибрежных территорий: от предотвращения разрушения морских берегов и оползней до повышения сейсмостойкости объектов. Мы разрабатываем кинематические системы сейсмоизоляции, уже применявшиеся при строительстве жилых домов в Сочи, Грозном и Кемерове, экологически безопасные фунгицидные материалы длительного действия для защиты конструкций от биокоррозии, а также фитопланктонные системы биологической очистки морской воды в местах массового рекреационного водопользования.

У проекта есть серьезная практическая база. Ученые СочиГУ обеспечивали научное сопровождение строительства берегозащитных сооружений в Калининградской области и Республике Крым, а также мероприятий по повышению эксплуатационной устойчивости морского порта в Сириусе в устье Мзымты. С 2025 года университет как член профильной саморегулируемой организации вправе выполнять инженерные разработки и проектно-изыскательские работы. Это позволяет проходить полный цикл — от исследования и моделирования до проектного решения и внедрения.

ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

— На первый взгляд наука и туризм — совершенно разные сферы. Где они пересекаются?

— На самом деле связь самая прямая. СочиГУ — один из лидеров туристского образования в России, и мы убеждены, что устойчивое развитие отрасли невозможно без серьезных научных исследований. Современный турист меняется. Если раньше главным были яркие впечатления, то сегодня на первый план выходят здоровье, безопасность, качество жизни и активное долголетие. Поэтому наши исследования в сфере здоровьесбережения, цифровых технологий и управления туристскими процессами имеют не только научную, но и большую практическую ценность для бизнеса.

— Кто выступает заказчиком научных исследований? И насколько активно университет участвует в грантовых конкурсах?

— Нашими заказчиками являются предприятия реального сектора экономики, туристический бизнес, образовательные организации, реабилитационные центры.

Ученые СочиГУ регулярно становятся победителями конкурсов Российского научного фонда, Кубанского научного фонда, фонда «Русский мир». За последние пять лет при поддержке Кубанского научного фонда реализованы три проекта, результаты которых уже внедрены в образовательных учреждениях Краснодарского края.

В 2026 году университет подал новые заявки на грантовые конкурсы. Они посвящены разработке методик применения искусственного интеллекта в туристском образовании и созданию программных решений для устойчивого развития туристских территорий.

ВАЖНО!

От школьного проекта до большого открытия

Как в университете выращивают талантливых ученых.

— Как в СочиГУ выстраивается подготовка молодых ученых?

— Сегодня подготовка научных кадров ведется по 13 программам аспирантуры. Мы развиваем индустриальную модель «магистратура — аспирантура», когда исследования выполняются по запросу конкретных предприятий и в рамках национальных проектов технологического лидерства. Важная часть этой системы — объединенный диссертационный совет по специальности «Региональная и отраслевая экономика (экономика сферы услуг)», созданный совместно с Новосибирским государственным университетом экономики и управления. Он дает молодым исследователям понятную траекторию от обучения и работы над прикладной темой до защиты диссертации.

Для молодых ученых действует целая система поддержки: конкурсы инициативных научно-исследовательских проектов, финансирование участия в конференциях, Совет молодых ученых, Студенческое научное общество. В 2026 году мы создали студенческое конструкторское бюро — площадку, где будущие инженеры-исследователи работают над реальными задачами и формируют кадровый резерв для экономики Сочи.

Студенты начинают заниматься исследованиями уже с первых курсов. Они работают в научных кружках, входят в междисциплинарные проектные команды, участвуют в выполнении финансируемых научно-исследовательских работ. Например, будущие дизайнеры и архитекторы разрабатывают проекты благоустройства прибрежных территорий и становятся победителями всероссийских конкурсов.

Мы последовательно выстраиваем единую систему: от школьной скамьи — к студенческой науке, затем — к аспирантуре и дальнейшей научной карьере. Для школьников в 2026 году открыта проектная школа «Укротители стихий»: под руководством преподавателей и магистрантов ребята создают первые исследовательские проекты и знакомятся с инженерными профессиями.

Мы уделяем большое внимание и качеству будущих абитуриентов. Именно поэтому приняли локальный нормативный акт, предусматривающий денежное поощрение — до 100 тысяч рублей — для поступающих с высокими результатами ЕГЭ.

При этом поддержка не заканчивается после поступления. Университет оплачивает организационные взносы, проезд и проживание студентов для участия в олимпиадах, форумах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. И результаты этой работы уже видны.

— Каким вы видите будущее науки в СочиГУ?

— Программа развития университета до 2036 года ставит перед нами серьезные задачи: дальнейшее объединение науки и образования, расширение исследовательской деятельности, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, внедрение разработок в реальные бизнес-процессы и научное содействие устойчивому развитию туристско-рекреационной экосистемы региона.

Для этого уже сформирован значительный технологический задел: государственную регистрацию получили 36 баз данных, 14 программ для ЭВМ и четыре патента на изобретения по ключевым направлениям деятельности университета. Теперь важно выстроить вокруг этого портфеля устойчивую систему — от оценки рыночного потенциала и защиты интеллектуальной собственности до пилотного внедрения и масштабирования разработок совместно с индустриальными партнерами.

Одним из новых приоритетов становится биоэкономика, прикладные разработки которой направлены на сохранение здоровья человека и обеспечение активного долголетия. Но главная цель остается неизменной — подготовка кадрового резерва страны. Мы хотим, чтобы наши студенты и молодые ученые становились авторами новых технологий, создавали востребованные продукты и обеспечивали технологическое лидерство России.

Именно поэтому мы строим систему, в которой интерес к науке появляется еще в школе, развивается в университете и сопровождает человека на протяжении всей профессиональной жизни.

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