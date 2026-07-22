Краснодарцы рассказали, как пережили ночную атаку БПЛА на склад Wildberries

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Краснодара поделились воспоминаниями о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), произошедшей в ночь на 22 июля. По словам горожан, первые звуки взрывов и сигналы воздушной тревоги раздались около 03:30, сообщает телеканал «Краснодар».

Очевидцы рассказывают, что проснулись от шквала сработавших автомобильных сигнализаций во дворах, за которыми последовала серия мощных хлопков.

Ранее городские власти подтвердили, что во время ночного налета в Краснодаре была задействована система оповещения населения, а расчеты ПВО вели огонь по воздушным целям. По информации оперативного штаба Краснодарского края, обломки перехваченных аппаратов повредили жилые дома и упали на территорию крупного логистического центра, спровоцировав масштабный пожар. В результате ЧП пострадали 10 человек.