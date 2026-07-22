Нарастила волосы и поставила брекеты: Как сейчас выглядит модель из Краснодарского края, которой бывший снес полголовы во время ссоры

Анжелика сразу после операции. Фото: скриншот видео

Анжелика Тартанова приходит в себя после жестокого избиения. В конце ноября прошлого года молодую женщину сильно избил ее возлюбленный после того, как она решила уйти от него. Дмитрий орудовал кулаками так, что разбил модели из Краснодара череп. Врачам пришлось вырезать часть мозга, чтобы спасли пострадавшую.

После этого случая Анжелика долго восстанавливалась: у нее на время пропадала речь, она не узнавала родных и не могла вспомнить детали того рокового вечера. Несколько месяцев женщина провела в больнице, потом проходила курс реабилитации. За это время ее обидчика нашли, на него завели уголовное дело. А потом стало известно, то Дмитрий умер, не дождавшись суда.

Новый образ к лицу женщине.

Сейчас Анжелика начинает жить привычной жизнью. И первым делом решила заняться внешностью. После трагедии ей остригли волосы, а потом вставили титановую пластину вместо утраченной кости черепа. Волосы у женщины отрасли, но ее не устраивала прическа.

"То, что у меня короткие волосы, чувствую себя некомфортно. Может, еще вмятину уберет. Я в предвкушении красоты", - поделилась Анжелика с мастером, которая взялась нарастить ей волосы.

Через несколько часов модель стала обладательницей длинных локонов русого цвета. Также Анжелика поставила брекеты, чтобы исправить прикус.

Модель, избитая возлюбленным, нарастила волосы после операции

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