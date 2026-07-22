«Себя не жалею»: Женщина с параличом рук и ног родила двоих детей и объехала 10 стран

Фото из личного архива героини публикации

Эльвира Новикова очнулась в реанимации и думала не о том, что не может пошевелиться, а о том, как заберет тетради у одногруппников. В 1996 м ей было 18 лет. Первый курс истфака Томского университета. Зимняя дорога, попутка с одногруппниками, удар сзади. Семь дней комы. Перелом позвоночника. Первая группа инвалидности, парез рук и ног.

– Когда открыла глаза, не понимала серьезности, – вспоминает Эльвира. – Думала: «Как я теперь заберу тетради? Дала же кому то списывать».

Фото из личного архива героини публикации

Спустя полтора месяца оформили инвалидность. В сознании не укладывалось. Врачи потом скажут: если бы ей было не 18, а 38 – не справились бы.

Никто меня не жалел. Мы жили дальше

Первый год – ад. Два месяца врачи учили сидеть на кровати, потом переставляли ноги, как марионетке. Когда весной выписали, коляски не было, и Эля висела на маме, делала два три шага и выдыхалась.

Фото из личного архива героини публикации

– На самом деле хорошо, что коляски не было, – смеется Эльвира. – Постепенно училась ходить заново.

Занималась до изнеможения. Было больно, плакала, мама плакала рядом, но не жалела. Она же убедила не бросать институт – взяла отпуск, снимала квартиру, помогала дочке. Эльвира вернулась, закончила вуз и встретила любовь.

С первого дня было понятно: мне надо помогать

Познакомились на свадьбе у подруги.

– Понравились друг другу сразу, – говорит она. – Дима пошел провожать – и все.

Он никогда не знал ее здоровой, а ведь Эля была уверена, что замуж не выйдет. Дмитрий – инженер механик, учился в другом вузе. Три года водил ее на занятия: она в первую смену, он – во вторую. Обувал, одевал, поддерживал на улице. Помогал всегда, с первого дня.

В следующем году – 30 лет знакомства. Старшей дочери Дарине – 23, сыну Семену – 11. Обоих родила сама вопреки сомнениям врачей.

– Боялась не рожать, а не удержать малышей, пока они головку не держали, – признается. – Вначале помогали муж и мама.

Фото из личного архива героини публикации

Я стеснялась показывать руки в кадре

Вязать умела всегда, но после аварии это стало не хобби – спасением. Парез, скованные пальцы, а она вяжет. Крючком – он легче, чем спицы.

– Человек ко всему приспосабливается, – объясняет Эльвира. – Как писать ручкой? Вставить между пальцами. Так же и с крючком, а если нужно натянуть нить – ногами помогаю.

Скорость не отличается от здоровых мастериц. Вяжет все – от варежек до пальто. Однажды заказали кардиган из квадратов – корпела месяц, распускала, перевязывала –перфекционистка.

– Да, руки болят, – говорит. – Но они и без вязания болели бы, а так я при деле.

Фото из личного архива героини публикации

В 2016 м завела соцсети. Сначала стеснялась показывать руки в кадре – потом преодолела. Сегодня у нее больше 22 тысяч подписчиков, сайт, который сама сделала. Мастер классы и видео, бывают заказы.

– Зарабатываю нестабильно, – честно признается мастерица. – Но двигаюсь вперед. Пока мысли заняты новым изделием, я не погружаюсь в болячки, а они всегда со мной.

Я инициатор путешествий

Эльвира по прежнему без коляски. Ходит плохо, но своими ногами. Выносливость падает, но она не сдается, делает дома упражнения.

Фото из личного архива героини публикации

– Путешествия дают не только впечатления, но и энергию, – говорит Эльвира.

Колесить начала еще в университете. В Оксфорд поехала по гранту, на месяц. Одногруппники помогали. С семьей объездила Таиланд, Филиппины, Египет, Турцию, Грузию, Армению, Самарканд, Стамбул.

– Самое сложное – просить о помощи: «Подождите меня, пожалуйста», – признается она. – Но я всегда составляю план и удобную логистику.

Болит спина – зато могу лежать и читать

Эльвира не скрывает: бывают дни, когда просыпается и нет сил. Одна никуда не ходит одна – до магазина только с поддержкой. Обуться сложно, любой бордюр – преграда.

– Бывает, из холодильника кастрюлю не вытащу – ругаюсь, – рассказывает Эльвира. –Бутылку минералки зубами откручиваю. Нога не идет, спотыкаюсь – злюсь.

Но научилась не застревать. Картошку чистит по своему: разрезает пополам, кладет на доску и срезает шкурку.

– Есть способ «зато», – объясняет. – Не поехали в отпуск – зато сделали ремонт. Болит спина – зато могу полежать, почитать.

Если бы я могла вернуться в тот день

Первое время ей снилось, что она обычная. Сознание долго не принимало, что тело другое, пришлось учиться жить по новому.

– Авария – это случайность, – говорит Эльвира. – Не люблю разбирать прошлое. Если бы можно было дать совет той 18-летней девочке в реанимации, сказала бы одно: «Верь в лучшее. Хороших людей больше».

Почти 10 лет Эльвира живет в Краснодаре. В Сибири от холода мышцы сковывало, а снег с сентября до апреля выматывал. Переехали всей большой семьей. Эльвира и сама не заметила, как «связала» своих родных. Забота и поддержка – это те самые петельки -крючёчки, которые создают крепкое полотно семьи.

Совет тем, кто только что получил травму:

– Это очень сложный вопрос. У каждого свой опыт боли. Но основа – любовь к жизни и вера в лучшее. Я верю только в хорошее, плохое гоню из головы.

Эльвира Новикова – живое доказательство: инвалидность не приговор. Это другие условия, в которых можно любить, рожать, путешествовать, зарабатывать и быть счастливой. Главное – не жалеть себя и не давать жалеть другим.