Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
22 июля 2026 12:26

«Себя не жалею»: Женщина с параличом рук и ног родила двоих детей и объехала 10 стран

Краснодарка с параличом рук и ног превратила хобби в бизнес
КИРОВА Ольга
Фото из личного архива героини публикации

Фото из личного архива героини публикации

Эльвира Новикова очнулась в реанимации и думала не о том, что не может пошевелиться, а о том, как заберет тетради у одногруппников. В 1996 м ей было 18 лет. Первый курс истфака Томского университета. Зимняя дорога, попутка с одногруппниками, удар сзади. Семь дней комы. Перелом позвоночника. Первая группа инвалидности, парез рук и ног.

– Когда открыла глаза, не понимала серьезности, – вспоминает Эльвира. – Думала: «Как я теперь заберу тетради? Дала же кому то списывать».

Фото из личного архива героини публикации

Фото из личного архива героини публикации

Спустя полтора месяца оформили инвалидность. В сознании не укладывалось. Врачи потом скажут: если бы ей было не 18, а 38 – не справились бы.

Никто меня не жалел. Мы жили дальше

Первый год – ад. Два месяца врачи учили сидеть на кровати, потом переставляли ноги, как марионетке. Когда весной выписали, коляски не было, и Эля висела на маме, делала два три шага и выдыхалась.

Фото из личного архива героини публикации

Фото из личного архива героини публикации

– На самом деле хорошо, что коляски не было, – смеется Эльвира. – Постепенно училась ходить заново.

Занималась до изнеможения. Было больно, плакала, мама плакала рядом, но не жалела. Она же убедила не бросать институт – взяла отпуск, снимала квартиру, помогала дочке. Эльвира вернулась, закончила вуз и встретила любовь.

С первого дня было понятно: мне надо помогать

Познакомились на свадьбе у подруги.

– Понравились друг другу сразу, – говорит она. – Дима пошел провожать – и все.

Он никогда не знал ее здоровой, а ведь Эля была уверена, что замуж не выйдет. Дмитрий – инженер механик, учился в другом вузе. Три года водил ее на занятия: она в первую смену, он – во вторую. Обувал, одевал, поддерживал на улице. Помогал всегда, с первого дня.

В следующем году – 30 лет знакомства. Старшей дочери Дарине – 23, сыну Семену – 11. Обоих родила сама вопреки сомнениям врачей.

– Боялась не рожать, а не удержать малышей, пока они головку не держали, – признается. – Вначале помогали муж и мама.

Фото из личного архива героини публикации

Фото из личного архива героини публикации

Я стеснялась показывать руки в кадре

Вязать умела всегда, но после аварии это стало не хобби – спасением. Парез, скованные пальцы, а она вяжет. Крючком – он легче, чем спицы.

– Человек ко всему приспосабливается, – объясняет Эльвира. – Как писать ручкой? Вставить между пальцами. Так же и с крючком, а если нужно натянуть нить – ногами помогаю.

Скорость не отличается от здоровых мастериц. Вяжет все – от варежек до пальто. Однажды заказали кардиган из квадратов – корпела месяц, распускала, перевязывала –перфекционистка.

– Да, руки болят, – говорит. – Но они и без вязания болели бы, а так я при деле.

Фото из личного архива героини публикации

Фото из личного архива героини публикации

В 2016 м завела соцсети. Сначала стеснялась показывать руки в кадре – потом преодолела. Сегодня у нее больше 22 тысяч подписчиков, сайт, который сама сделала. Мастер классы и видео, бывают заказы.

– Зарабатываю нестабильно, – честно признается мастерица. – Но двигаюсь вперед. Пока мысли заняты новым изделием, я не погружаюсь в болячки, а они всегда со мной.

Я инициатор путешествий

Эльвира по прежнему без коляски. Ходит плохо, но своими ногами. Выносливость падает, но она не сдается, делает дома упражнения.

Фото из личного архива героини публикации

Фото из личного архива героини публикации

– Путешествия дают не только впечатления, но и энергию, – говорит Эльвира.

Колесить начала еще в университете. В Оксфорд поехала по гранту, на месяц. Одногруппники помогали. С семьей объездила Таиланд, Филиппины, Египет, Турцию, Грузию, Армению, Самарканд, Стамбул.

– Самое сложное – просить о помощи: «Подождите меня, пожалуйста», – признается она. – Но я всегда составляю план и удобную логистику.

Болит спина – зато могу лежать и читать

Эльвира не скрывает: бывают дни, когда просыпается и нет сил. Одна никуда не ходит одна – до магазина только с поддержкой. Обуться сложно, любой бордюр – преграда.

– Бывает, из холодильника кастрюлю не вытащу – ругаюсь, – рассказывает Эльвира. –Бутылку минералки зубами откручиваю. Нога не идет, спотыкаюсь – злюсь.

Но научилась не застревать. Картошку чистит по своему: разрезает пополам, кладет на доску и срезает шкурку.

– Есть способ «зато», – объясняет. – Не поехали в отпуск – зато сделали ремонт. Болит спина – зато могу полежать, почитать.

Если бы я могла вернуться в тот день

Первое время ей снилось, что она обычная. Сознание долго не принимало, что тело другое, пришлось учиться жить по новому.

– Авария – это случайность, – говорит Эльвира. – Не люблю разбирать прошлое. Если бы можно было дать совет той 18-летней девочке в реанимации, сказала бы одно: «Верь в лучшее. Хороших людей больше».

Почти 10 лет Эльвира живет в Краснодаре. В Сибири от холода мышцы сковывало, а снег с сентября до апреля выматывал. Переехали всей большой семьей. Эльвира и сама не заметила, как «связала» своих родных. Забота и поддержка – это те самые петельки -крючёчки, которые создают крепкое полотно семьи.

Совет тем, кто только что получил травму:

– Это очень сложный вопрос. У каждого свой опыт боли. Но основа – любовь к жизни и вера в лучшее. Я верю только в хорошее, плохое гоню из головы.

Эльвира Новикова – живое доказательство: инвалидность не приговор. Это другие условия, в которых можно любить, рожать, путешествовать, зарабатывать и быть счастливой. Главное – не жалеть себя и не давать жалеть другим.