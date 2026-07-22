Кадры быстро разошлись по соцсетям Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Жители и гости Туапсинского района стали свидетелями редкого и впечатляющего природного явления. В акватории Черного моря у села Лермонтово сформировался мощный водяной смерч — так называемый акватический торнадо. К счастью, стихия не вышла на берег, разрушений и пострадавших нет.

Смерч в Черном море 22 июля 2026 года

Очевидец Павел Чергинец запечатлел явление на камеру. Кадры быстро разлетелись по соцсетям: темный водяной столб, соединяющий поверхность моря с грозовыми облаками, выглядит одновременно грозно и завораживающе.

«Со стороны, издали выглядит красиво», — подписал автор фото. И с ним трудно не согласиться.

Однако за этой красотой стоит реальная угроза. К счастью, сегодняшний акватический торнадо остался в море, не приблизившись к пляжам и жилым кварталам.

Специалисты ГУ МЧС по Краснодарскому краю и Краснодарский гидрометцентр неоднократно предупреждали об опасности формирования смерчей в акватории Чёрного моря. Ещё в начале июля — с 3 по 5 число, а затем 10, 15 и 16 июля — на участке побережья от Анапы до Магри объявлялась высокая вероятность образования атмосферных вихрей. В Сочи также действовало штормовое предупреждение из-за ливней и риска смерчей.

Фото: Павел Чергинец

Синоптики не раз предупреждали, что при определённых погодных условиях — сочетании жары, влажности и атмосферной нестабильности — над морем могут возникать мощные воронки. Сегодняшний случай подтвердил эти прогнозы.

Власти и спасатели напоминают: при появлении водяного смерча (акватического торнадо) категорически запрещается:

- подходить к берегу и тем более пытаться снимать явление вблизи;

- оставаться на открытых пляжах и пирсах;

- пытаться приблизиться к воронке на катере или лодке.

Рекомендуется укрыться в капитальном здании, а водителям — не останавливаться на открытых участках дорог. Если вы заметили смерч — немедленно сообщите в МЧС и следите за официальными сводками.

Сегодняшний акватический торнадо у Лермонтово — ещё одно напоминание о том, что Чёрное море, при всей своей привлекательности, остаётся стихией, с которой шутки плохи. Но в этот раз, как говорится, «пронесло».