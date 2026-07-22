Вырвала собачку из пасти овчарки. В Дагомысе безнадзорный алабай убил таксу на глазах хозяйки

Полиция расследует смерть таксы после атаки бездомного алабая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция города Сочи проводит проверку по факту ЧП с домашними животными. На муниципальном пляже Дагомыса крупный алабай напал таксу, которая гуляла вместе с хозяйкой.

По словам жительницы Сочи, инцидент произошел поздно вечером во время прогулки по набережной Восточного Дагомыса в районе улицы Российской. Женщина была с бабушкой и двумя собаками — таксой и йорком, — при этом все питомцы находились на поводках. Заметив вдали крупного пса без хозяина, спутницы решили развернуться, чтобы не провоцировать животное, однако алабай в ошейнике внезапно бросился к ним, схватил таксу и начал ее терзать.

Хозяйка буквально вырвала питомца из пасти и, с трудом освободив покалеченное животное, бросилась к дороге. Алабай следовал за ней по пятам. Помощь пришел от случайного водителя по имени Давид: он сумел отвлечь собаку и поддержать женщин. Пока хозяйка с подоспевшим мужем везли таксу в ветеринарную клинику, Давид доставил пожилую женщину и йорка домой.

К сожалению, спасти собаку не удалось. По словам владелицы, за 15–20 минут, прошедших с момента нападения до осмотра врача, такса потеряла слишком много крови. Пострадавшая призналась, что теперь опасается выходить на прогулки в этом районе с маленьким ребенком и второй собакой.

Полиция уже приступила к проверке. Полицейские нашли хозяина алабая. Это пожилой житель курорта, который уже дал показания правоохранительным органам.

«По предварительной информации, 72-летний хозяин алабая пояснил, что пёс вырвался с привязи и напал на таксу, – сообщили в пресс-службе полиции Сочи. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Это уже не первый случай агрессивного поведения домашних питомцев в Сочи. Осенью 2025 года алабай напал на владельцев собак в Адлере. Тогда пострадала женщина, а её питомцу потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. Джек-рассел-терьер по имени едва выжил: у животного были серьезно разорваны ткани брюшной полости. Инцидент произошел на улице Петропавловской в Адлере во время обычной прогулки.

«К нам внезапно подлетел огромный бежевый пес, ростом почти в половину моего. На нем был ошейник, так что животное явно домашнее и ухоженное. Я увидела, как этот монстр несется на нас, хватает Бумера и начинает терзать его», — вспоминает Наталья.

А в Хостинском районе курорта одна и та же среднеазиатская овчарка дважды за день атаковала двух школьников. Животное беспрепятственно покидало хозяйский двор и самостоятельно гуляло по улице. В первый раз алабай без видимой причины набросился на мальчика, который проходил мимо. Он повалил его землю и укусил за голову. Ребенок получил рваные раны затылка и уха, а также множественные повреждения тела.

Также от злобного пса пострадала и местная девочка. Собака напала на ребенка и укусила ее в область плеча.

Эксперты подчеркивают, что агрессия такой породы зачастую является следствием человеческой халатности. Не зная особенностей породы, люди заводят таких животных и выпускают их на свободный выгул.

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