«Анюток» для передовой мастерит кубанский Фиксик: Инженер разработал модель эвакотележки для спасения раненых бойцов

Эвакотележки изготавливают из старых велосипедов. Фото: волонтерское движение "Живи, солдат"

39-летний Виктор Матющенко из станицы Каневской каждый день после работы спешит в домашнюю мастерскую. Инженер по профессии, он разработал эвакуационную тележку для спасения раненых бойцов по просьбе медроты. Это приспособление значительно облегчает эвакуацию пострадавших на поле боя.

«Чтобы нести носилки, нужны четыре человека, особенно на дальнее расстояние. И это непросто физически. Когда используешь тележку, то можно обойтись двумя людьми. Они могут передвигаться быстро и при этом не затрачивать много сил», - рассказал «КП»-Кубань» мастер.

Схему для тележки Виктор Сергеевич искал в интернете. Но готовых вариантов не было. Тогда каневчанин сам взялся за чертежи. И вышло даже лучше. Его конструкцию можно раскрывать ногой, что очень удобно, когда в руках носилки.

«Первую тележку испытывал на теще, - смеется Матющенко. - Кое-что пришлось подгонять, тут важно, чтобы конструкция четко подходила под носилки, которые используют для пострадавших. Кладешь носилки на тележку - тут одно колесо. И все, раненого можно везти до полевого госпиталя».

Виктор изготовил более 40 "Анюток" для передовой. Фото: личный архив

Но самым сложным оказалось не чертежи подготовить, а найти материал, из которого эти тележки можно ваять. Но и тут Виктор не растерялся. Додумался, что крепления можно взять с заднего колеса велосипеда, а профтрубу стал покупать. Все детали потом умелый мастер сваривает в одну конструкцию.

«Мы обратились к жителям станицы, чтобы они передали нам в дар старые велосипеды для переделки их в тележки. Люди откликнулись. В мае мы отправили первые готовые изделия. А всего на передовую уехало более 40 конструкций», - говорит волонтер движения «Живи, солдат» Елена Есауленко.

Заготовки для тележек. Фото: волонтерское движение "Живи, солдат"

Тележки уже прошли огонь и воду, и медные трубы на передовой. Они сильно помогают медикам.

«Такие тележки использовали еще в Первую мировую. Современную конструкцию назвали в честь дочери первого разработчика - «Анюткой». А меня бойцы, как и других мастеров, называют Фиксиком. Как и герой мультика, я стараюсь принести пользу», - отмечает Матющенко.

Мужчина и дальше планирует поставлять тележки для бойцов. Жалеет только, что в сутках 24 часа. На изготовление тележек остается вечер. Иногда мастер и до раннего утра может засидеться за изготовлением очередной «Анютки».