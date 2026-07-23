«Готова бесплатно рассказывать о продукте»: Блогеры помогают продавцам после атаки БПЛА на склад Wildberries в Краснодаре

Блогеры призывают покупать товар у пострадавших после атаки БПЛА продавцов. Фото: скриншот видео

Утром 22 июля в Краснодаре сгорел один из крупнейших логистических центров Wildberries после атаки БПЛА. Один человек погиб, двое до сих пор находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое. Руководитель компании Татьяна Ким заявила, что они получат материальную поддержку.

Огнем полностью уничтожен склад и бизнес сотен предпринимателей, чьи товары хранились в этом логистическом центре. Общий ущерб от атаки беспилотников на склады маркетплейса в Краснодаре и Невинномыске ( там тоже была атака ВСУ) может составить 200 млрд рублей.

Около 20 млн за несколько часов потеряла экс-участница «Дома-2» Виктория Комиссарова. После участия в проекте она занялась продажей детской одежды. Дела шли в гору. Женщина купила квартиру и дорогую иномарку. Но сейчас не знает, как платить налоги, ведь большая часть товара пропала.

«Буду продавать остатки, чтобы оплатить все счета», - плачет Виктория.

Поддержать селлеров решили блогеры. Они готовы бесплатно делать обзоры и рекламировать товар тех, кто потерял бизнес.

«Я хочу помочь вам делом! Я знаю, что у каждого продавца на WB есть страницы в соцсетях, есть сайты, я готова совершенно бесплатно рассказывать о вашем продукте, сделать классные обзоры и подсказать людям, как вас найти, минуя маркетплейсы! Я знаю, как это важно сейчас для вашего бизнеса», - обратилась к продавцам блогер Ксения Майер.

У девушки более 50 тысяч подписчиков, и она надеется, что часть из них сможет поддержать продавцов.

«В моем блоге можно рассказать о товарах для путешествий, семьи, женщин, подростков, школы, собак, спорта и другое».

Под постом Ксении стали отписываться продавцы. Они указывали артикулы, чтобы люди смогли купить остатки вещей с других складах. Так подписчики помогли женщине, которая занималась продажей одежды, чтобы лечить больного сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Команда, наши герои, провели эвакуацию»: Татьяна Ким рассказала об атаке БПЛА по складу Wildberries в Краснодаре

Сгорело 20 млн рублей: Экс-участница «Дома-2» рассказала о своих убытках после атаки БПЛА на Wildberries в Краснодаре