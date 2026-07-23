«Инструктора замечательные, все просто!»: Оператор дронов рассказал о контрактной службе

Почему кубанский технарь отправился управлять БПЛА

Вместо скучных судебных заседаний — бескрайнее небо, вместо строгих костюмов — военный камуфляж, вместо года «срочки» — выгодный контракт и 3,5 миллиона рублей от родного Краснодарского края. Уроженец Приморско-Ахтарска с позывным «Сокол» отказался от карьеры юриста ради службы в войсках беспилотных систем (БпС), став примером для сотен молодых кубанцев.

Сразу после окончания техникума по специальности «Юриспруденция» молодой человек из Приморско-Ахтарска принял решение, которое кардинально изменило его жизнь. Он не пошел работать по диплому, а заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации, выбрав одно из самых перспективных направлений — войска беспилотных систем.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, земляк уже успешно прошел обязательный курс общевойсковой подготовки. Этот этап включает в себя не только основы военного дела, но и начальное обучение по новой, высокотехнологичной специальности в учебном центре ЮВО. Сейчас «Сокол» оттачивает мастерство на одном из полигонов в тыловом районе специальной военной операции.

«Молодые ребята должны подписывать контракт, это твой выбор!»

До того как надеть военную форму, «Сокол» успел поработать на металлургическом заводе станочником широкого профиля. О контрактной службе узнал из многочисленных агитационных материалов — билбордов, плакатов в военкоматах, информации в соцсетях и агитации в техникуме. Однако главной мотивацией стала не только информация, но и мечта детства, а также пример товарищей, уже находящихся в зоне СВО.

«Родители отнеслись положительно, поддержали, сказали, это твой выбор в любом случае. Никак тебя повлиять не могут, если решил подписывать, значит, иди подписывай, — рассказывает оператор БпС с позывным «Сокол». — Я считаю, что молодые ребята должны подписывать контракт, потому что, во-первых, сейчас, если ты молодой, это вместо срочки. Всего лишь год службы!»

От «тяжело» до «очень просто»: как укротить дрон и получить миллионы

Первые шаги в освоении беспилотных технологий давались нелегко. Но талант и упорство, помноженные на качественную подготовку, быстро дали результат.

«По первой всё давалось нелегко. Когда уже начал во всё вникать – оказалось всё очень просто. Инструктора замечательные, всё правильно и досконально объясняют. Хватает одного раза, чтобы понять что и как. Личный состав у нас весь адекватный, все с пониманием относятся ко всему, серьёзно подходят. Командование тоже у нас хорошее, ко всему грамотно подходит, любые ваши проблемы решаются».

Боец отмечает, что в войсках созданы все условия для решения бытовых и семейных проблем: если у парней возникают вопросы с картами или нужно съездить в МФЦ по семейным делам, командование идет навстречу.

Помимо престижной специальности и возможности служить Родине, государство предлагает и весьма солидный пакет поддержки. «Сокол» уже получил подъемные средства:

«Получил выплату в течение, наверное, одного месяца, уже вся сумма пришла. Пришло 3,5 миллиона, потому что с Краснодарского края подписывал, у нас такая выплата. Это полная выплата, 3,5 миллиона. Ну и зарплата ежемесячно 260 тысяч рублей».

Наш герой убежден, что именно сейчас технологии беспилотных систем являются самыми перспективными и актуальными. Он призывает именно молодежь заключать контракт в этот новый род войск Вооруженных Сил РФ, ведь молодым людям проще осваивать эти сложные, но крайне востребованные на фронте системы.