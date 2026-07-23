Фестиваль «Равновесие» в Абрау-Дюрсо: Три дня осознанности, энергии и единения с природой

Фестиваль собрал любителей йоги со всей страны. Фото: пресс-служба фестиваля "Равновесие"

Абрау-Дюрсо уже в шестой раз стал местом силы для всех, кто ищет внутренний баланс. В июле здесь прошел фестиваль «Равновесие», организованный «Йога Журналом» и курортом. Он объединил сотни людей со всей России, стремящихся к гармонии тела, ума и окружающего пространства.

Фестиваль собрал любителей йоги со всей страны. Фото: пресс-служба фестиваля "Равновесие"

Энергия внимания

Главная тема года — «Где внимание, там энергия» — легла в основу всех практик, лекций и встреч.

«Внимание к себе, своему состоянию, к людям — отправная точка любых изменений. Когда-то «Равновесие» начиналось с идеи и мечты, в которые были вложены внимание, энергия и любовь. Сегодня эта энергия объединяет тысячи людей и создает пространство, куда хочется возвращаться», - говорит главный редактор «Йога Журнала» Татьяна Марченко.

Фестиваль собрал любителей йоги со всей страны. Фото: пресс-служба фестиваля "Равновесие"

Пространство фестиваля представляло собой 15 шатров, названных по именам чакр. Здесь проводили практики для тех, кто приехал на мероприятие. За три дня гости посетили более 100 занятий — от рассветных медитаций до мощных энергетических практик. Хатха и виньяса-флоу соседствовали с кундалини-йогой, полетами в гамаках и сап-йогой на озере Абрау.

Внимание к экологии

Фестиваль привлек внимание к проблемам экологии. Здесь работал раздельный сбор отходов. Волонтеры центра «12-15» очистили 2 км берега и собрали 1200 литров мусора.

Фестиваль собрал любителей йоги со всей страны. Фото: пресс-служба фестиваля "Равновесие"

Гвоздем экологической программы стала «Эко Мастерская» с велошредером для переработки пластика. А художница Елена Славных вместе с участниками создала арт-объект «Глаз» из вторсырья — символ внимания и осознанности, который станет талисманом будущих фестивалей.

Музыка и карнавал

Впервые в истории фестиваля по набережной озера Абрау прошел арт-эко-карнавал «Этнопопурри» — яркая, красочная кульминация трех дней практик. А еще было очень много музыки. По вечерам для гостей на сцене играли DJ I. Suvorov & Amir, «Покров этно» и музыкант в 13 поколении Битту Маллик из Индии.

Фестиваль собрал любителей йоги со всей страны. Фото: пресс-служба фестиваля "Равновесие"

Активный отдых для тела и духа

Любители движения могли выбрать занятие по душе, среди которых были пешие прогулки вдоль озера и виноградников, волновая гимнастика от Олега Овчинникова прямо у воды или вейк-парк на озере Абрау для любителей адреналина.

Фестиваль собрал любителей йоги со всей страны. Фото: пресс-служба фестиваля "Равновесие"

Центр «Мир без границ» провел необычную «Гимнастику особых возможностей». Это бережная практика для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Через игру, движение и смех укрепляли не только здоровье, но и семейные связи.

Следующий фестиваль пройдет в июле 2027 года.