Фестиваль «Равновесие» в Абрау-Дюрсо: Три дня осознанности, энергии и единения с природой

Абрау-Дюрсо уже в шестой раз стал местом силы для всех, кто ищет внутренний баланс. В июле здесь прошел фестиваль «Равновесие», организованный «Йога Журналом» и курортом. Он объединил сотни людей со всей России, стремящихся к гармонии тела, ума и окружающего пространства.
Энергия внимания
Главная тема года — «Где внимание, там энергия» — легла в основу всех практик, лекций и встреч.
«Внимание к себе, своему состоянию, к людям — отправная точка любых изменений. Когда-то «Равновесие» начиналось с идеи и мечты, в которые были вложены внимание, энергия и любовь. Сегодня эта энергия объединяет тысячи людей и создает пространство, куда хочется возвращаться», - говорит главный редактор «Йога Журнала» Татьяна Марченко.
Пространство фестиваля представляло собой 15 шатров, названных по именам чакр. Здесь проводили практики для тех, кто приехал на мероприятие. За три дня гости посетили более 100 занятий — от рассветных медитаций до мощных энергетических практик. Хатха и виньяса-флоу соседствовали с кундалини-йогой, полетами в гамаках и сап-йогой на озере Абрау.
Внимание к экологии
Фестиваль привлек внимание к проблемам экологии. Здесь работал раздельный сбор отходов. Волонтеры центра «12-15» очистили 2 км берега и собрали 1200 литров мусора.
Гвоздем экологической программы стала «Эко Мастерская» с велошредером для переработки пластика. А художница Елена Славных вместе с участниками создала арт-объект «Глаз» из вторсырья — символ внимания и осознанности, который станет талисманом будущих фестивалей.
Музыка и карнавал
Впервые в истории фестиваля по набережной озера Абрау прошел арт-эко-карнавал «Этнопопурри» — яркая, красочная кульминация трех дней практик. А еще было очень много музыки. По вечерам для гостей на сцене играли DJ I. Suvorov & Amir, «Покров этно» и музыкант в 13 поколении Битту Маллик из Индии.
Активный отдых для тела и духа
Любители движения могли выбрать занятие по душе, среди которых были пешие прогулки вдоль озера и виноградников, волновая гимнастика от Олега Овчинникова прямо у воды или вейк-парк на озере Абрау для любителей адреналина.
Центр «Мир без границ» провел необычную «Гимнастику особых возможностей». Это бережная практика для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Через игру, движение и смех укрепляли не только здоровье, но и семейные связи.
Следующий фестиваль пройдет в июле 2027 года.