В Сочи «Нива» с людьми упала с обрыва, один человек погиб

На месте работают правоохранители
Внедорожник сорвался в пропасть в районе посёлка Ахштырь. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В «Ниве» в момент случившегося находилось двое мужчин.
Внедорожник восстановлению не подлежит
- В результате ДТП 38-летний мужчина скончался на месте, 40-летний – госпитализирован в тяжёлом состоянии. У него множественные ушибы и переломы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.
Обстоятельства выясняются
В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Назначены экспертизы
Примечательно, что рядом с местом падения, экстренные службы нашли еще один труп, который к этой аварии не имел отношения. По этому факту также проводится проверка, следователи устанавливаются причины смерти человека.
- На месте аварии найдено тело мужчины, его смерть наступила несколько недель назад. Личность устанавливается, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Специалисты сейчас проверяют базу данных о пропавших, в том числе сверяют с личностями тех, кто мог утонуть.