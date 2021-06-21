В Сочи «Нива» с людьми упала с обрыва, один человек погиб

На месте работают правоохранители

Внедорожник сорвался в пропасть в районе посёлка Ахштырь. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В «Ниве» в момент случившегося находилось двое мужчин.

Внедорожник восстановлению не подлежит

- В результате ДТП 38-летний мужчина скончался на месте, 40-летний – госпитализирован в тяжёлом состоянии. У него множественные ушибы и переломы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

Обстоятельства выясняются

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Назначены экспертизы

Примечательно, что рядом с местом падения, экстренные службы нашли еще один труп, который к этой аварии не имел отношения. По этому факту также проводится проверка, следователи устанавливаются причины смерти человека.

- На месте аварии найдено тело мужчины, его смерть наступила несколько недель назад. Личность устанавливается, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Специалисты сейчас проверяют базу данных о пропавших, в том числе сверяют с личностями тех, кто мог утонуть.