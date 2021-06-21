Один погибший и непонятный труп: За рулем «Нивы», упавшей с обрыва в Сочи, был полицейский

На месте работают правоохранители

Внедорожник сорвался в пропасть в районе посёлка Ахштырь вчера вечером, 20 июня. Как стало известно "КП" - Кубань" за рулем автомобиля сидел 38-летний полицейский. Он погиб на месте.

Назначены экспертизы

Его 41-летний пассажир сейчас с тяжелыми травмами находится в больнице.

Внедорожник восстановлению не подлежит

- Он ехал с превышением скорости, не справился с управлением на повороте и улетел в кювет, - подтвердили "КП" - Кубань" в пресс-службе УГИБДД по Краснодарского краю. - Все обстоятельства аварии выясняются.

Как стало известно изданию, за рулем отечественного внедорожника сидел полицейский. Но пока официально эту информацию никто не подтверждает.

Обстоятельства выясняются

Странно, но рядом с местом падения "Нивы", экстренные службы нашли еще один труп, который к этой аварии не имеет отношения. По этому факту также проводится проверка, следователи устанавливаются причины смерти человека.