Автобус с детьми, ехавшими из лагеря в Краснодар, попал в ДТП и загорелся

Детей везут в больницу с ушибами

Авария произошла по дороге "Джубга - Сочи" из Туапсе в районе поселка Новомихайловский. Десять автобусов с детьми ехали в составе колонны из пансионата «Шахтинский текстильщик» в Краснодар.

У детей закончилась смена, они все из Краснодара. Их везли домой. У одного из автобусов отказали тормоза, и он врезался в попутно идущий впереди автобус. После столкновения он загорелся, но сопровождающий успел вывести детей до пожара.

- Огонь ликвидирован на площади в 12 квадратов. Восемь детей и одного водителя везут в больницу поселка Новомихайловский с ушибами, на осмотр, - сообщил "КП" - Кубань" источник в экстренных службах.