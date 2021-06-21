Виталий Кацко, партия «Новые люди» в Краснодаре: «Доступное правосудие – решение большинства кубанских проблем»

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Из 3000 человек подавших заявку на участие в шоу было отобрано 30. И лишь 8 стали финалистами. Все они, по словам представителей партии, станут кандидатами в Государственную думу.

В Москве назвали фамилии четырех победителей. Одним из них стал краснодарский адвокат и правозащитник Виталий Кацко, представивший в рамках шоу проект «Доступное правосудие». В качестве победителя он был определен лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

Первый вопрос, который я задаю Виталию, доволен ли он результатом, вызывает у него улыбку:

- Только сумасшедший человек был бы недоволен этим результатом. Потому что выбор лидера партии – это, на мой взгляд, первое место на пьедестале. Конечно, я доволен. Теперь следующая цель – необходимо победить и стать депутатом Государственной думы.

- Что было для вас самое сложное на проекте?

- Самое сложное было неизвестность, неопределенность. Для меня это первое участие в таком шоу, да и вообще это первое такое шоу в России. Было непривычно находиться в режиме постоянного переживания за результат. Возникало ощущение, что ты каждый день сдаешь государственный экзамен в университете. И, конечно, ожидание испытания, по итогам которого ты можешь покинуть шоу – это огромная психологическая нагрузка. Знаете, если с чем-то и сравнивать шоу «Дебаты кандидаты», я бы сравнил его с марафонским забегом. Та же динамика, то же напряжение, те же эмоции.

- А как вообще пришла идея участвовать в «Дебатах»?

- Года два назад я увидел интервью Алексея Нечаева, которое он давал Ксении Собчак. Я тогда первый раз обратил внимание на этого человека, обратил внимание на те идеи, которые он озвучивает, на партию «Новые люди». И это меня заинтересовало. Я зашел на партийный сайт. Даже отправил заявление на вступление в партию.

Чуть позже получилось так, что штаб партии «Новые люди» в Краснодаре открыли в доме, где я живу. И я сказал себе – «это судьба». Я зашел в штаб, познакомился с членами штаба руководителем, с секретарем. Я понял, что эти ребята - это тот новый поток, которого я уже долго ждал.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Я 17 лет в своей профессии и в определенный момент от профессии наступает некоторая усталость. Я действительно искал иные точки приложения своих сил, знаний, опыта. И я эту точку нашел в партии «Новые люди». Та идеология, которую она несет мне близка. И люди в партии мне близки. Они хотят перемен, и я тоже хочу перемен. Потому что, будучи адвокатом, я этих перемен для большого количества людей добиться не могу. Могу для конкретного человека, который пришел ко мне за помощью. А допустим для жителей всего Краснодара, для будущего моих детей – не могу. Я понимал, что для этого мне необходим совсем иной ресурс. Для достижения тех целей, планов, которые у мены рождались. И я стал все чаще приходить в партию, стал жить жизнью этих молодых ребят, смотреть что они хотят, что делают, участвовать в партийных проектах. А потом у меня в инстаграме появилась реклама шоу «Дебаты-кандидаты». И я понял- это шанс и им надо воспользоваться.

- И вы направили аж шесть заявок на участие в шоу

- Да, я очень целеустремленный

- Теперь с такой же целеустремленностью в Госдуму?

- Не только с целеустремленностью, с вполне конкретной программой. Я политик иной формации и не буду обещать некие общие перемены, изменения в каждой области жизни. Моя сфера деятельности – юриспруденция. И именно в этой сфере я буду говорить о необходимых изменениях.

Моя профессия позволила мне изнутри посмотреть на то, как работает такая могучая ветвь власти как судебная. От правосудия зависит качество жизни любого человека. Предпринимателя, учителя, домработницы. Это легко объяснить. Предприниматель платит налоги. Если ему необоснованно начислили налог куда он идет? Он идет в суд с исковым заявлением. Учителя могут незаконно уволить. Куда она пойдет защищать свои права? В суд. Если система не работает ни учитель, ни предприниматель свои права не защитят. Все дороги ведут в суд. Раньше был царь Соломон, который разрешал споры. Сейчас судебная власть. И я понимаю, что она не работает так как она должна работать. Сегодня у людей нет доверия к судебной власти.

Я 17 лет наблюдал все эти изъяны изнутри. Но не мог изменить. У депутата Госдумы есть инструментарий для таких изменений. И сегодня у меня появилась возможность этот инструментарий получить.

- И как вы планируете этот «инструментарий» использовать?

- Надо обеспечить независимость судей. Это, конечно, прописано, но фактически они зависимы. От председателей судов, от их заместителей, от кадровой комиссии.

На мой взгляд, председатель и заместитель суда – это вообще атавизм судебной системы. Они судьям не нужны. На сегодняшний день административно-хозяйственные функции выполняет администратор суда, который работает в судебном департаменте. Он выдает компьютеры, мантии, ключи от служебных кабинетов. Дела между судьями распределяет и считает система ГАС-правосудие. Зачем в этих условиях председатель? Давать указания судьям?

Только тогда, когда судья поймет, что он независим, что сам принимает решения и несет за них ответственность – только тогда качество судебных решений изменится в лучшую сторону.

Вторая глобальная проблема – это нагрузка на судей, она колоссальна. Судья оглашает приговор стоя, именем Российской Федерациии и должен читать его полностью, весь текст. А это иногда сто, двести листов. И целую неделю судья может оглашать приговор. А участники процесса тоже стоя его слушают. Но все хотят услышать лишь то, что будет сказано после слова «приговорил», в самом конце.

Мое мнение, если участники судебного процесса (адвокат, подсудимый, потерпевший) дают свое согласие, судья может оглашать лишь резолютивную часть. Это сэкономит огромное количество времени и в это время судья сможет вершить правосудие и выносить другие судебные акты.

Третий вопрос – вопрос открытости судов. У нас суды закрыты. Судебные акты публикуются обезличено. Видеосъемку можно проводить лишь с согласия председательствующего судьи. И как правило они это согласие не дают. Но если ты находишься не в тени, если ты соблюдаешь все нормы права, чего бояться? Пусть люди смотрят. Не фэйковую программу «Час суда», а реальные судебные процессы

Четвертое – это избыточные меры, которые принимает судья по экономическим преступлениям, когда берут под стражу, хотя можно было бы применить домашний арест, залог. Посмотрите у нас СИЗО переполнены. Вместо 7 человек по нормативу в камерах может находиться до 15 – 20 человек. Люди спят по очереди.

- И сколько всего у вас таких предложений по совершенствованию судебной системы?

- У меня 15 пунктов, касающихся изменения системы правосудия и каждый пункт я готов подробно обосновать, поскольку знаю систему изнутри. Это моя программа, с этим я пойду в Государственную думу.

- Но как это касается Краснодарского края?

- Давайте хотя бы возьмем тему долгостроев, недостроев и обманутых дольщиков. Тему, согласитесь, очень актуальную для Краснодара. Почему это у нас происходит? Потому что все эти дома узаконивались судебными решениями. У нас целый микрорайон «Московский» построен на основании судебных решений. Застройщикам выдавали разрешения на строительства без света, воды, коммуникаций. Это лишь один пример. А сколько таких примеров по Краснодару и по всему краю. Поэтому вопрос доступного правосудия нас касается в первую очередь. В нем решение большинства кубанских проблем.