Собачий приют на 250 мест собираются построить в Краснодаре

Мэрия озвучила свои планы на собачий питомник

О создании приюта в мэрии Краснодара начали говорить в 2020 году. Беспризорные собаки стали одной из проблем растущего города. Их негуманный отлов запрещен на законодательном уровне.

Тогда было решено, найти подходящий участок для организации муниципального питомника.

- Учет и стерилизации популяция бездомных собак будет под контролем, поэтапно количество собак на городских улицах сократится, - объяснили свои планы в мэрии.

Позже под него нашли землю. Собачий питомник планируют построить в поселке Березовом на улице имени Скульптора Коломийцева, 30. Площадь участка — более 13 га. Там смогут разместить 250 животных.

Участок находятся в промышленной зоне. Вокруг только сады и нет жилых массивов. Землю для приюта подбирали таким образом, чтобы соседство с шумными животными не доставляло неудобств местным жителям.

Городские власти 18 июня рассказали, что разработку проекта приюта планируют завершить до 30 сентября. К строительным работам приступят после выделения денег.

— Важно подчеркнуть, что собак в приюте не будут содержать пожизненно. Через 26 дней чипированное стерилизованное животное будут возвращать в естественную среду обитания. Безусловно, за это время собаке постараются подыскать новых хозяев или вернуть прежним, если она потерялась. Исключение — агрессивные животные. Их возвращать в город не будут до полной коррекции поведения, — рассказал начальник отдела комфортной городской среды департамента городского хозяйства и ТЭК Артем Саламатин.

На эти цели, по данным городской администрации, потребуется не менее 80 миллионов рублей (грубо, по 10 тысяч рублей на содержание каждого животного). Но пока вопрос финансирования остается открытым.

- Этот вопрос прорабатывается. В городском бюджете пока таких денег нет, - уточнил Артем Саламатин на один из вопросов журналистов.

Для Краснодара это — пилотный проект. В дальнейшем планируют построить ещё несколько таких учреждений. Сейчас по схожей системе отловом, вакцинацией, стерилизацией, чипированием, учетом и выпуском собак в места прежнего обитания занимается подрядная организация, с которой заключен муниципальный контракт.