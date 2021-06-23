Штрафы за уклонение от обязательной вакцинации в Краснодарском крае в 2021 году: что грозит тем, кто не привьется

За отказ прививаться предусмотрены штрафы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штрафы за уклонение от обязательной вакцинации в Краснодарском крае в 2021 году - как будут наказывать тех, кто не привьется.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об обязательной вакцинации населения от коронавируса. Постановление об этом уже опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Так на Кубани до 23 августа жители должны привиться от коронавируса первым компонентом вакцины, а до 23 августа - вторым.

Мы узнали, какие будут штрафы за уклонение от обязательной вакцинации в Краснодарском крае в 2021 году.

- Штрафовать население пока не будем, - ответили сайту "КП"-Кубань" в Роспотребнадзоре Краснодарского края. - Однако наказание все же будет - если сотрудники из перечня тех, кому необходимо привиться, будут отказываться от вакцинации, таких будут отстранять от работы.

Однако не все могут привиться, на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, постановление Роспотребнадзора не распространяется. Кому нельзя прививаться: Полный список противопоказаний для всех российских вакцин от коронавируса.