Сбежал из Германии в российскую глубинку: что стало с молодым ученым, которого чуть не посадили на 11 лет за опыты

Дмитрий Лопатин Фото: Личный архив героя публикации

Семь лет назад на защиту молодого ученого Дмитрия Лопатина встал не только весь Краснодарский край, но и вся страна. Тогда, в 2014 году, Лопатин собирал уникальные солнечные батареи. И для опытов ему необходим был специальный раствор, который в нашей стране не продают. Он нашел его в Китае, где препарат находился в открытом доступе. И когда встал вопрос о его покупке, выяснилось, что заказывать раствор через университет, где и работал парень, слишком долго. Нужный препарат в таком случае шел бы больше 6 месяцев. А если заказывать самому – то посылка придет уже через месяц. Была возможность также сделать заказ через таможенных брокеров.

Тогда бы все юридические вопросы перешли под их ответственность. Но тогда цена услуг составляла около 50 тыс. рублей. У Дмитрия Лопатина такой суммы просто не было. Поэтому ученый взял и сам оформил посылку. А потом, когда она пришла, на парня завели уголовное дело. Выяснилось, что вещество, заказанное ученым, запрещено в России и признано психотропным.

На разработке солнечных батарей Дима и "погорел". Фото: архив Дмитрия Лопатина

Гособвинение просило 11 лет лишения свободы для Дмитрия. Его признали виновным в покушение на незаконное приобретение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере. Но суд дал три года условно. Но после того, как на защиту молодого ученого встали журналисты, прокуратура изменила решение. С него связи все обвинения. После этого Дмитрий Лопатин пропал с радаров. Ходили слухи о том, что он может находиться в Индии или Европе, однако подлинного местонахождения ученого никто не знал. Где же сейчас Дмитрий Лопатин и чем он занимается? «Комсомолка» дозвонилась 31-летнему ученому.

- Сейчас я живу в Горячем Ключе и полностью погружен в работу – работаю с мембранными тканями, создаю их, - рассказал нам Дмитрий. – До 2019 года я жил в Германии, где трудился над различными проектами, а потом вернулся в Краснодарский край. У меня есть своя команда из трех человек, мы вместе работаем нам разными проектами. Человек может справиться и один, но с командой все идет быстрее.

Сейчас ученый занят разработкой специальной мембранной тканью, которая состоит из нановолокон.

Дмитрий Лопатин

- В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, мы всеми силами работаем над материалом, состоящими из нановолокон. Он сможет защитить дыхательные пути человека в сотни раз лучше обычных медицинских масок, - рассказывает Лопатин. - И материалы будут гораздо безопаснее и надежнее. Мы планируем поставлять их больницам, дабы они были доступны для широкого использования.

Также Дмитрий Лопатин сейчас работает над воздухопроницаемой и паропроницаемой одеждой, состоящей из всё той же мембранной ткани.

- Она будет способна защитить тело человека от негативного воздействия вирусов, - говорит по телефону ученый. - А паропроницаемая функция будет способствовать сохранению тепла, даже в самых суровых условиях.

Но и это еще не все. В планах у Лопатина создать биопластырь, который будет способствовать более быстрому заживлению ран, нежели привычное изделие. И над этим он сейчас и трудится. Кстати, разработками ученого уже заинтересованы в России, Индии, Австралии, Германии, Франции и Чехии.

- А еще планирую создать краудфандинг платформу для улучшенной реализации своих разработок. И сейчас ищу партнеров, - сказал ученый.

- А могут ли современные российские университеты дать студентам все необходимое для разработок? – не могли не спросить мы у Дмитрия.

- Они мало чем отличаются друг от друга, - сказал он. - В основном остро стоит вопрос финансирования проектов. Например, во Франции и Германии, молодым ученым предоставлен более широкий спектр возможностей. Однако это не повод уезжать из России. Можно достигать успехов, где бы ты ни был. Если хочешь сделать что-то быстро - нужно искать частных инвесторов или делать это самому. Важнейшее достоинство российской науки - это фундаментальный подход. То есть, активное внимание ко всем деталям в различных областях науки. На Западе редко так делают. В нашей стране людей проще сподвигнуть идти за идеей. На меня, например, повлиял американский физик Ричард Фейнман. Его работы были близки моему полю деятельности. Из русских учёных могу выделить Петра Леонидовича Копицу. Хотя в России сильная школа по ядерной энергетике. На мой взгляд, через несколько лет российские ученые будут способны сделать эту отрасль более мощной и безопасной.