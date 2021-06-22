Поделитесь лежаком: старейший сочинский пляж «Ривьера» трещит по швам

Вход на пляж «Ривьера» Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи полный аншлаг: курорт переполнен туристами. Пока зарубежные направления для отдыха были закрыты, город успел снять все сливки – базы размещения забронированы до конца лета, сезон обещает стать рекордным по числу гостей. С раннего утра туристы торопятся на пляж, чтобы успеть занять лежаки и зонты на целый день.

Пляж «Ривьера» Фото: Виктор КЛЮШКИН

На старейшем сочинском пляже «Ривьера» настоящие фанаты пляжного отдыха проводят у моря по 15 часов встречают на берегу рассвет и провожают закат.

Пляж «Ривьера» Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Лежачком не поделитесь, - обращается загорелый мужчина к полной даме в ярком совместном купальнике. – У вас же четыре, а у меня ни одного.

Пляж «Ривьера» Фото: Виктор КЛЮШКИН

Курортница уступить лежак не хочет, она прикрыла их полотенцем и объясняет, что запаслась на всю семью.

Пляж «Ривьера» Фото: Виктор КЛЮШКИН

Многие туристы, не надеясь застолбить комфортное место на гальке, просто приходят на море со своими ковриками и зонтиками. Порой, туристы так увлечены «разделом» пляжа, что не замечают окружающую красоту. А зря: завершен второй этап реконструкции набережной пляжа «Ривьера».

Пляж «Ривьера» Фото: Виктор КЛЮШКИН

Работы продолжались четыре месяца, была полностью расчищена площадка и обустроено современное пространство с зонами отдыха, цветниками, прогулочными дорожками. В приморской зоне полностью заменены коммуникации: водоснабжение, освещение, ливневая канализация, также уложена брусчатка.

На пляже Фото: Виктор КЛЮШКИН

Особое внимание – озеленению. К этому вопросу привлекли специалистов из Субтропического научного центра Российской академии наук. Удалось сохранить 99% старых деревьев.

Пляж «Ривьера» Фото: Виктор КЛЮШКИН

Напомним, что на первом этапе реконструкции почти в два раза была увеличена пляжная территория, расширен вход на сам пляж. Кроме основного, исторического входа построили еще один – дополнительный, с пандусом и ступенями, пригодными для использования в качестве скамеек для отдыха. Благодаря необычной конструкции, комфортно спускаться к морю теперь могут и родители с колясками, а также маломобильные граждане.

Пляж «Ривьера» Фото: Виктор КЛЮШКИН

По последним данным сейчас в городе проводят отпуск около 200 тысяч туристов.

Пляж «Ривьера» Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Для гостей Сочи работают 60 санаториев и пансионатов с лечением, 99 объектов размещения из числа гостиниц, отелей, детских лагерей и баз отдыха, а также более 2200 мини-гостиниц и гостевых домов, – подчеркнула директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Пляж «Ривьера» Фото: Виктор КЛЮШКИН

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что туристы загорают на буне: на сочинских пляжах мест уже нет. Лежаки и зонты достаются далеко не всем.