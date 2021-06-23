Не надо терпеть и стесняться: прямая кишка и ее проблемы глазами колопроктолога

Центр Колопроктологии находится в филиале Клиники Екатерининская

Кабинет врача, даже колопроктолога – не место для стыдливости и стеснения. Безусловно, заболевания прямой кишки и перианальной области – деликатные и «интимные», но со специалистом о них можно и нужно говорить. О том, когда пора к доктору и как современные подходы позволяют сделать лечение таких заболеваний более щадящим, рассказал врач и лазерный хирург Центра колопроктологии Клиники «Екатерининская» Дмитрий Федотов.

- Дмитрий Владимирович, не секрет, что люди стесняются идти к колопроктологу и говорить вслух о тех заболеваниях, которые вы лечите. Насколько опасно это откладывать?

- Да, вы правы, многие боятся идти к врачу, а приводит это к тому, что они все равно попадают на прием, но уже с запущенной формой заболевания. И тогда приходится лечить уже тяжелые стадии, при которых требуются более серьезные объемы хирургических вмешательств или долгое и дорогое лечение.

Чтобы устранить стеснение пациента, мы с ним психологически работаем и стараемся установить доверительные отношения для обсуждения интимных проблем. Это помогает ему не только при осмотре, но и при дальнейших лечебных процедурах.

Если вовремя обнаружить болезнь, то высока вероятность того, что даже в старости у человека или не будет проблем в перианальной области и прямой кишке, или их удастся компенсировать, что существенно повысит качество его жизни.

Врач и лазерный хирург Центра колопроктологии Клиники Екатерининская Дмитрий Федотов

- Большинство проктологических заболеваний носят хронический характер?

- Да, к примеру, полипоз, при котором в толстом кишечнике постоянно появляется большое количество полипов. В некоторых случаях удаление приходится повторять многократно. И здесь есть важный момент – мы делаем все для того, чтобы пациенты переносили такие манипуляции в максимально комфортных условиях. А затем быстро восстанавливались и могли заниматься своими делами. Иногда человек уже через два дня после операции абсолютно трудоспособен. Геморрой тоже может стать хроническим. Его лечение на ранних стадиях вообще может обойтись без операции. Если она все же требуется, то вмешательства мы стараемся выполнить без боли.

- Как удается делать эти вмешательства безболезненными?

- Мы используем малоинвазивные технологии, лазерное оборудование, лигирование, фотодинамическую терапию. Все эти технологии направлены на уменьшение боли.

Но есть люди, которые, несмотря на достижения современной медицины, все равно боятся. На примере стоматологии это хорошо иллюстрируется: врачи применяют обезболивающие инъекции и современные бормашины, а пациенты все равно испытывают стресс, хотя разумом понимают, что больно не будет. Мы также применяем анестетики, а особенно впечатлительным предлагаем медикаментозный сон. Мы бережно и безболезненно выполняем операции даже в тех случаях, когда у пациента есть спаечный процесс в области малого таза, который требует от колопроктолога немного больше усилий. Когда лечение проходит безболезненно, в другой раз, если вновь потребуется помощь колопроктолога, пациент зайдет в кабинет врача уже без опасений.

- Кто находится в зоне риска?

- Возникновению патологий могут способствовать разные факторы. Малоподвижный образ жизни, сидячая или стоячая работа – в их числе. Поэтому водителям и парикмахерам все же стоит уделять внимание профилактике геморроя. Чрезмерные физические нагрузки, например, поднятие тяжестей, тоже могут дать толчок развитию геморроя. На здоровье прямой кишки стоит обратить внимание беременным женщинам, поскольку в этот период и при родах увеличивается нагрузка на органы малого таза и внутрибрюшное давление.

- Как понять, что пора обращаться к врачу?

- К сожалению, в нашей стране люди не привыкли следить за состоянием прямой кишки и органов малого таза. Если у человека нормальный регулярный стул, то поводов для тревоги нет – до определенного возраста, конечно же. Если стул нерегулярный, то это уже верный признак каких-то проблем. А значит – нужно идти к врачу.

Другие характерные симптомы – появление дискомфорта и боли в прямой кишке или малом тазу и подозрительные выделения.

Но не стоит забывать и о «немых» болезнях, которые практически никак себя не проявляют до определенного момента. К ним относится онкология. Стоит ли говорить, что чем раньше ее удастся обнаружить, тем больше у пациента шансов на сохранение привычного образа жизни. Поэтому даже внешнее отсутствие симптомов не повод считать, что никаких проблем со здоровьем нет.

Я сторонник того, чтобы любой человек ежегодно проводил полное обследование своего организма, особенно после 40 лет.

В него входят УЗИ брюшной полости, органов малого таза и сердечно-сосудистой системы, общеклинические анализы, гастроскопия и колоноскопия, анализ на половые гормоны у мужчин и женщин, гормоны щитовидной железы, при необходимости осмотр профильных специалистов. Только так мы с уверенностью сможем сказать, что наш пациент здоров. Такой комплексный подход помогает улучшить качество его жизни и позволяет человеку дожить до глубокой старости здоровым.

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