Кривые чудики: художник взорвал сеть карикатурами на туристов

Карикатура на туристов, которых очень много на Орлиной полке в Мезмае. Фото: Алексей Рыженко

Художник Алексей Рыженко известен краснодарцам своими яркими иллюстрациями на социальные темы и забавными карикатурами. Его работы не только популярны в социальных сетях, но и пользуются спросом у местных властей – праздничная карикатура Алексея в честь 227-летия города красовалась в виде баннера на Главной городской пощади. Как художнику удается изображать родной город и его жителей в самых разных, но таких реалистичных проявлениях, он рассказал «Комсомолке».

В день рождения Краснодара в городе повесили баннер, который нарисовал Алексей. Фото: Алексей Рыженко

Хотя по образованию Алексея Рыженко - инженер - конструктор.- Еще в детстве полюбил рисование и начал этому самостоятельно учиться, - рассказывает художник. - Перерисовывал мультики, комиксы – все, что нравилось. А потом в итоге выбрала прием стилизации и уже не отхожу от него. Так проще и удобнее творить. Это тот формат, который мне по душе. По-другому я не умею.

- Но эти навыки в моих рисунках никак не применяются, - говорит Алексей. - Это точная и строгая наука, элементы творчества в ней не прослеживаются. На кульмане (приспособление для чертежа, - прим. Авт) сейчас никто не работает, всё создается в специальных программах. Создавать моих «кривых чудиков» черчение не помогает.

Карикатура на туристов. Фото: Алексей Рыженко

Алексей - коренной краснодарец. Ему 31 год и он отлично знает город, и тонко чувствуете его жителей.

Алексей Рыженко

- Многие ситуации я пропускаю через себя. Обращаю на что-то внимание, чувствую, что уже «накипает» и сразу создаю сюжет, - раскрывает карты художник. - Я рисую не как из-под конвейера. Идея приходит тогда, когда вокруг происходит нечто, что цепляет меня.

Алексей Рыженко представил, как выглядел бы район Краснодара, будь он человеком. Фото: Алексей Рыженко

Среди работ автора - карикатуры, очеловеченное изображение местных достопримечательностей и микрорайонов, арты на социальные темы и даже комиксы.

Алексей Рыженко представил, как выглядел бы район Краснодара, будь он человеком. Фото: Алексей Рыженко

- Каждое из этих направлений я сам для себя придумал и периодически стараюсь как-то дополнять их, поэтому выделить какое-то одно – сложно. Бывает, что муза появляется, бывает – пропадает, и в зависимости от этого я переключаюсь с одного направления на другое, - объясняет Алексей. – У меня есть мысль создать долгоиграющий сюжет о персонаже, проживающем в Краснодаре, но эта идея в стадии разработки. Мой комикс «Быть папой-это…» как раз является началом чего-то подобного.

Фото: Алексей Рыженко

Знаете, я подписан на большое количество людей, которые занимаются рисованием. Мне нравится наблюдать за их творчеством, находить в их работах для себя что-то новое.

Алексей Рыженко представил, как выглядел бы район Краснодара, будь он человеком. Фото: Алексей Рыженко

Алексей ведет страницу в Инстаграмм, где выкладывает практически все свои работы. Серия рисунков в стиле «хуманизации», это когда автор изображает живых существ, неодушевленных объектов и абстрактных понятий в виде людей, даже вызала смешанную реакцию у подписчиков. Некоторые даже раскритиковали автора.

Алексей Рыженко представил, как выглядел бы район Краснодара, будь он человеком. Фото: Алексей Рыженко

- Это была первая серия, которая стала публиковаться в моем Инстаграм, и на нее многие откликнулись, - говорит Алексей Рыженко. - На тот момент у меня вызывали удивление многие нелестные комментарии. Сейчас же я отношусь к этому нейтрально, ибо понимаю, что на любую, даже кристально – хорошую вещь всегда найдутся критики. И главное в таком случае – это спокойно реагировать на негатив.

Алексей Рыженко представил, как выглядел бы район Краснодара, будь он человеком. Фото: Алексей Рыженко

Другая тема, над которой часто работает автор - кубанские курорты. На иллюстрациях Алексея всегда много туристов, которые загорают на пляже. Хотя сам художник любит более безлюдные места.

Алексей Рыженко представил, как выглядел бы район Краснодара, будь он человеком. Фото: Алексей Рыженко

- Не так давно отдыхал с семьей - супругой и двумя детьми в станице Благовещенской, и там нам очень понравилось, - рассказывает Алексей. - В целом я неплохо отношусь к нашему побережью, но в последнее время меня расстраивают цены на кубанский отдых. Поэтому предпочту скорее поехать за те же деньги в Турцию, где цена соответствует качеству. Благо, рейсы уже запускают.