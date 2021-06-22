Как выбрать клинику, где реально избавят от зависимости

Фото предоставлено пресс-службой Клиники доктора Воробьева

Сложно спорить с тем, что сам факт употребления тяжелых наркотиков — это уже повод искать варианты лечения. С алкоголем же все обычно не так очевидно. Употребление алкоголя становится серьезной проблемой тогда, когда оно довлеет над всеми другими видами деятельности. То есть тогда, когда пристрастие превращается в зависимость, в болезнь.

Для развития такой зависимости могут потребоваться годы. И человек порой просто не замечает, когда порог контроля пройден, и он уже не в состоянии вырваться из ловушки зависимости самостоятельно. Многие продолжают думать, что единственный способ справиться с этим — сила воли, так как будто это проблема, которую они должны решить самостоятельно. Интересно, что нередко близкие этих людей долгое время тоже так думают.

Но это совершенно не так. На самом деле расстройство, связанное с употреблением алкоголя, — это болезнь. Алкоголь, как и любой другой наркотик, вызывает изменения в мозгу и в общем метаболизме всего организма. Из-за этих изменений отказаться от употребления алкоголя или наркотиков самому почти невозможно. Пытаться справиться с этим самостоятельно — все равно, что лечить аппендицит позитивным мышлением и веселыми шутками.

Как же понять, что пора обращаться к специалистам?

Серьезно задуматься о лечении нужно тогда, когда человек:

· продолжает пить или употреблять наркотики, несмотря на то, что это вместо расслабления вызывает у него депрессию или тревогу;

· продолжает пить или употреблять наркотики, несмотря на то, что это создает серьезные финансовые проблемы;

· теряет интерес к занятиям и увлечениям, которым раньше уделял много времени и внимания;

· часто пьет спиртное в одиночестве, стремясь при этом скрывать сам факт употребления алкоголя;

· постоянно озабочен поиском возможности употребления алкоголя или наркотиков;

· уже не раз хотел или пытался сократить или бросить, но не мог;

· употребляет алкоголь или наркотики тогда, когда это физически опасно (например, во время вождения или работы с механизмами);

· испытывает серьезные проблемы со здоровьем в отсутствии алкоголя или наркотика (абстинентный синдром, ломка).

В чем смысл обращения в клинику?

Большинство людей обращаются в наркологический лечебный центр, когда дело уже доходит до очень выраженного абстинентного синдрома — тремор, судороги, галлюцинации и т.д. И в этих случаях стационарное лечение важно, прежде всего, тем, что пациент находится под круглосуточным наблюдением и ему оказывается профессиональная помощь, корректируемая в зависимости от тяжести его состояния.

Стационарное лечение выгодно еще и тем, что оно избавляет человека от отвлекающих факторов и ситуаций, в которых он может сталкиваться с людьми, местами или событиями, способными вызвать рецидив. Это позволяет сосредоточиться исключительно на своем выздоровлении и формировании необходимых навыков преодоления болезненной привязанности, чтобы справиться с этим.

Да, сегодня доступно множество методов лечения. Благодаря значительным достижениям в этой области за последние 60 лет существует и возможность лечиться амбулаторно, принимая определенные препараты для снижения влечения (Акампросат) или блокирования действия алкоголя или опиатов на мозг (Налтрексон). Но далеко не у всех такое лечение оказывается эффективным. Да и в острой фазе абстинентного синдрома оно ничем помочь не может.

Пребывание же в клинике, если эта клиника хорошая, позволяет в большинстве случаев справиться даже с очень сильной зависимостью.

Как понять, что наркологическая клиника хорошая?

Для того чтобы правильно выбрать клинику, нужно получить ответ на несколько важных вопросов.

Подбирается ли программа лечения индивидуально?

Подбор правильной терапии для каждого человека важен для ее успеха. Не существует универсального решения, и то, что может сработать для одного человека, может не подойти для другого. Также может быть полезно определить, может ли лечение быть адаптировано к меняющимся потребностям по мере их возникновения.

Что включает в себя программа лечения?

Важно оценить, предоставляет ли клиника все доступные в настоящее время методы или полагается на один подход. Эффективное лечение алкоголизма и наркомании невозможно без комплексного восстановления психического и физического здоровья в целом.

Проводится ли оценка успешности лечения?

Клиники, которые не следят за отдаленными результатами своих пациентов, всегда вызывают как минимум подозрение. Наркологический центр, в котором действительно можно избавиться от зависимости, как правило, прямо и честно озвучивает свои показатели успешности. Так, как делает клиника доктора Воробьева в Краснодаре.

Каковы условия пребывания, сервис и требования к пациенту?

Некоторые клиники создают неоправданно жесткие условия для пациентов как в плане комфортности пребывания, так и в плане режима. Последние исследования доказывают, что это в большинстве случаев ничем не оправдано. Напротив, созданные в клинике условия для комфортного пребывания и обеспечение морального комфорта для пациента серьезно способствуют повышению эффективности лечения.

Обращаясь за профессиональной помощью, важно, чтобы вас уважали и понимали, а также чтобы у вас было чувство уверенности в том, что этот врач или клиника действительно могут вам помочь.

И если вы выбрали действительно хорошую клинику, результатом лечения всегда будет, как минимум, длительная ремиссия. Но большая часть пациентов такой клиники все же приходит к осознанному и естественному отказу от зависимости.

Рецидивы после индивидуально подобранного комплексного лечения — довольно редкое явление. Но лучше не тянуть с обращением к специалистам, чем раньше начато лечение — тем больше шансов на успех. И если вы заметили у себя или ваших близких более чем один из признаков болезни, названных в этой статье — не ждите, обращайтесь за помощью. Это станет важным шагом на пути к здоровой полноценной жизни.