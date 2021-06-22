Краснодару не разрешили отправлять самолеты в Турцию

Из Краснодара в Турцию пока нельзя, зато можно в Дюссельдорф Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с сегодняшнего дня, 22 июня 2021 возобновлено полномасштабное авиасообщение с Турцией. Это значит разрешены чартерные и регулярные рейсы в Стамбул и на курорты (Анталья, Даламан, Бодрум).

Но, как выяснилось, только не из Краснодара.

- В перечень, который согласовали в оперативном штабе по коронавирусу, вошли 13 городов. Краснодара в них нет. Мы не знаем, по каким критериям шел отбор, и направляем письма на имя главы федерального оперштаба Татьяны Голиковой. Кубанская столица заслуживает того, чтобы тоже иметь возможность отправлять самолеты в Турцию, - пояснил "КП"- Кубань" руководитель пресс-службы аэропорта Виталий Коренюгин.

Напомним, что Россия ввела ограничения на осуществление авиасообщения с Турцией еще 15 апреля и оно действовало до 21 июня включительно.

Между тем, самолетом из Краснодара можно улететь в Баку, Ереван, Каир, Белград, на Кипр, в Дюссельдорф.