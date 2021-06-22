Как на Кубани будет проходить вакцинация домашних животных от коронавируса

Животные переносят вирус достаточно легко Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Краснодарском крае будут вакцинировать животных от коронавируса. Правда, сделать это можно будет не бесплатно. Однако точные суммы пока не сообщаются.

- На сегодняшний день в России разработана специальная вакцина – «Карнивак-Ков».

Несколько ветеринарных управлений края уже подали заявки на поставку препарата на Кубань, - пояснил сайту «КП»-Кубань» руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.

Этот препарат - единственный в мире, который зарегистрирован для животных от COVID-19. Им и будут прививать животных на Кубани. Правда, не только кошки и собаки восприимчивы к коронавирусу. Особенно подвержены норки и хорьки. В группе риска и животные-компаньоны, которые находятся рядом с заболевшим человеком, а также питомцы, которые пребывают на свободном выгуле и могут контактировать с инфицированными.

- В нашей стране уже было несколько случаев, когда животные подхватили вирус от человека, но они болели очень легко, - рассказала сайту «КП»-Кубань» Татьяна Катасонова - учредитель журнала «Современная ветеринарная медицина». – За границей были случаи, когда от ковида погибли сотни норок. Вот для таких животных вакцина важна.

То есть не обязательно прививать всех кошек и собак. Хотя по словам ученых, животные хорошо реагируют на препарат. Колоть его тоже необходимо два раза. Но клинических признаков заболевания у домашних животных практически не наблюдается. Например, у собак отмечается низкая восприимчивость к данному заболеванию, а у кошек более высокая.

- В настоящее время не подтверждена информация возможности заражения человека от животного. Данный вирус передается от животного к животному. Краевой ветеринарной службой проводиться работа по сбору заявок от государственных бюджетных учреждений Краснодарского края на поставку данной вакцины, - сообщил «КП»-Кубань» руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Алексеевич Кривонос.

Вакцинация животных будет не обязательной, а по желанию. Привить питомца можно будет и в государственной ветклинике.