Сочинка пытается вернуть участок, 35 лет принадлежавший ее семье

Фото предоставлено Марией Пыдык

Земельные вопросы у нас в стране всегда были непростой историей. А что уж говорить про Сочи, где каждый квадратный метр сейчас – на вес золота. Однако в истории Марии Пыдык и ее семьи интересно другое – участок площадью 456 квадратных метров ее отцу государство выделило еще в 1986 году. А теперь Марию вынуждают выкупать его с торгов, на общих основаниях. Как будто они и не владели этой землей 35 лет. Но обо всем по порядку.

Победить бюрократию

Когда в советские годы отцу Марии, Александру Ильичу, выделили землю, то, конечно, им стали активно пользоваться. И тогда никому не приходило в голову, что тут что-то можно оспорить – в конце концов, на руках было право собственности. Однако страна постепенно менялась, а вместе с ней – и ее законы. И в 2000 году Александр Ильич решил, что надо бы оформить землю в собственность уже по новым правилам. Однако из-за бюрократических препон этот процесс затянулся – удалось лишь определить границы участка. А в 2006 году Александр Пыдык скончался.

После этого право собственности перешло по наследству к его старшей дочери Инне. Она продолжила процесс оформления. Хотя и ей не удавалось сдвинуть его с «мертвой точки» - и это притом, что на земле уже давно стоял садовый дом на капитальном фундаменте и другие строения. Затем семью Пыдык ждало очередное несчастье – умерла и Инна. И в наследство вступила уже ее мама, которая тоже вскоре ушла из жизни.

Так и вышло, что на младшую дочь, Марию Пыдык, кроме трагедии смерти близких упали еще и бюрократические проблемы. Эта земля – фактически все, что у нее осталось от семьи. И бросать ее она не захотела.

То, что произошло дальше, можно понять из видео в интернете, на котором Мария описывает, с чем ей пришлось столкнуться. При попытке оформить землю, ей заявили, что в согласии с нормой Земельного кодекса РФ участки должны предоставляться исключительно путем продажи права аренды – то есть, на конкурсе или торгах.

Просто вдумайтесь – Марии, чья семья 35 лет владела участком, предложили его купить на тех же условиях, что и любой человек, который придет «с улицы». Как будто и не было никакого права собственности. Конечно, же, она с этим не согласилась и обратилась в суд. Кстати, также поступили и некоторые ее соседи, столкнувшиеся с аналогичной ситуацией.

Семейное право

- Ситуация, в которой оказалась Мария и ее семья – довольно типичная и распространенная в нашей стране. После того, как в 2001 году был принят новый Земельный кодекс, со сложностями в оформлении столкнулись многие, - рассказывает юрист Тимур Харди. – Но дело в том, что Александр Пыдык начал процедуру оформления еще в 2000-ом году. А в таких случаях позиция Верховного суда РФ заключается в том, что земля может передаваться по наследству. И Марии это право досталось в соответствии с законодательством, о чем свидетельствуют необходимые документы. Другой важный момент, который поможет Марии в суде – это то, что ее семья непрерывно пользовалась этим земельным участком в течение 35 лет. Он не стоял заброшенным, в него вкладывали время и деньги.

И это действительно так – то, что семья Пыдык живет здесь давно, подтверждают и соседи.

- Семью эту хорошо знаю, Саша (Александр Ильич, - прим.авт.) как получил эту землю, так с тех пор следил за ней. Постоянно выращивали там фрукты и овощи – не на продажу, а так, для себя. Само место мы зовем просто «хутор» - это между остановкой «Санаторий «Известия» и Сочи, недалеко от моря. Мы части заходили в гости к семье Пыдык, праздновали на этом участке семейные торжества, - рассказала сочинка Евгения Пронякова.

По ее словам, в 1986 году, конечно, эта земля не была такой уж ценной – там размещали людей, работавших на сочинских стройках. Теперь дело другое – интерес к участку проявляют многие. И остается надеяться, что Марии удастся доказать свое право – на землю, где она выросла. Которой владела ее семья.