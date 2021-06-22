Эколог объяснил нашествие саранчи на побережье Азовского моря

Фото: скриншот видео

- Ужас, дорогу вообще не видно. Все саранча усыпала. Там вдалеке пшеница стоит. Но ее тоже не видно – все в саранче, – недоумевает мужчина на видео.

Это запись сделана в Приморско-Ахтарском районе. Туча насекомых высыпала на дорогу перед героем ролика. Чтобы не раздавить саранчу, мужчина даже съехал на обочину.

Только это не помогло. За минуту насекомые облепили уже машину. Саранча не стеснялась незваного гостя. Стоило мужчине открыть дверь, как она рванула в салон.

Такого наплыва насекомых здесь не было никогда. Во всяком случае, в июне. Бывало, что в августе через местные поля проходили стаи саранчи из соседних районов. Только тогда здесь стояла адская жара.

- Это молодая саранча. Она еще не умеет летать. Видимо, эта стая вывелась здесь же, на этой местности. Это не перелетная, заходящая издалека взрослая саранча. Она обычно бывает в августе, в жаркие годы – в конце июля, – говорит «КП» – Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Сейчас жары на Кубани нет. Разве что эта неделя получается теплой. Само лето – одно из самых холодных за несколько лет. Поэтому даже местные жители разводят руки, отвечая вопрос, откуда взялась эта саранча.

- Сейчас еще рано для перелетных насекомых. Они еще не доросли до взрослого состояния. Видно, что они прыгают, но не летают, – добавляет эколог.

Только местных жителей это не волнует. Они уже забили тревогу и боятся за урожай. Саранча облепила ближайшие пшеничные поля.

- Это из-за отсутствия диких птиц. Они бы сами избавились от саранчи. Но у нас в районе они исчезли, – говорят люди.

Также людей беспокоят темпы размножения насекомых. Она боятся, что уже в ближайшие дни саранча переедет с пшеничных полей на небольшие домашние хозяйства.