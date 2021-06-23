Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 июня 2021: на Кубани продлили время работы пунктов вакцинации в торговых центрах

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация продолжается уже семь месяцев. Она стартовала еще в конце 2020 года. Тогда прививочная кампания носила рекомендательный характер. Однако уже в ближайшее время ситуация изменится. Вакцинация станет обязательной для лиц, которые находятся в постоянном контакте с людьми. Это коснется представителей отраслей торговли, образовательных учреждений, госслужащих и не только.

На Кубани уже продлили время работы мобильных пунктов в торговых центрах. Это позволит всем желающих прививаться без очереди.

– На выходных были объезды по Краснодару. Действительно, желающих сделать прививку от COVID-19 много. В выходные дни люди гуляют по торговым центрам и решают вакцинироваться, из-за этого возникают очереди, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Отметим, что на Кубань работают 239 пунктов вакцинации от COVID-19.

По данным «КП» – Кубань», за последние сутки в Краснодарском крае положительный тест на COVID-19 на Кубани сдали 118 человек – это самый высокий показатель заболеваемости в регионе за несколько месяцев.

Самыми зараженными городами Краснодарского края за прошедшие сутки стали Краснодар и Геленджик. Здесь COVID-19 был подтвержден у 22 человек, еще 19 положительных тестов было сдано в Сочи.

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