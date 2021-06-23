5 причин отдохнуть в Широкой Балке

Фото: администрации Новороссийска

Побережье Черного моря-это не только Сочи, Геленджик и Анапа, а еще сотни других поселков, городских курортов и совершенно особый южный колорит, который уже практически исчез в других туристических маршрутах. Широкая Балка-одно из немногих мест на Земле, где люди действительно умеют расслабляться и получать от жизни наслаждение. Достоинство курорта в том, что даже при ограниченном бюджете вы будете чувствовать себя прекрасно.

Фото: администрации Новороссийска

Располагается посёлок в десяти километрах от Новороссийска. Побережье расположено между Южной Озереевкой и Мысхако, вблизи русла реки Чухабль. Добраться оттуда из Краснодара на автобусе можно за ценник, не превышающий тысячи рублей. Для начала туристам необходимо приехать в Новороссийск, а оттуда, прямо с вокзала сесть на маршрутку №108 или воспользоваться транспортным такси. Путь не займёт больше 20 минут. Центральный пляж в Широкой Балке галечный, длина составляет приблизительно полтора-два километра, достаточно широкий, имеются все важные элементы благоустройства и специальные услуги.

Фото: администрации Новороссийска

«Комсомольская правда-Кубань» составила список причин, почему отдыхающие должны посетить именно этот курорт.

Чистейшая морская вода В современных реалиях трудно отыскать место в России с незагрязнёнными водоемами. БОльшая часть морей Краснодарского края загрязнена бытовыми, техническими и химическими отходами. Это категорически не подходит для описания Широкой Балки. Вода в море имеет прозрачный вид днём и приобретает приятные лазурные оттенки ближе к вечеру. Известно также, что в связи с безопасными и экологическими порядками-посёлок пользуется популярностью у морских обитателей. Туристы не раз замечали вблизи пляжа проплывающих мимо дельфинов, рыб; часто сталкивались с безобидными медузами и маленькими крабами. А температура воды является комфортной для купания не только взрослых, но и детей.

Красивейшие пейзажи Направляясь к широкой балке, гости курорта могут наблюдать сочетание горных массивов с лесными чащами. Благодаря сухому средиземноморскому климату, здесь гораздо лучше себя чувствуют те, кому по состоянию здоровья противопоказана избыточная влажность Свежий воздух будет полезен людям пожилого возраста или лицам страдающим болезнями сердца, легких, а также тем, у кого ослаблен иммунитет. С горных простор открывается великолепный вид на здешние красоты, а нахождение в лесу поможет получить гармонию с самим собой и природой. А если соберётесь уезжать, провожать вас будут масштабные виноградники, радуя взор своим умиротворяющим видом.

Особые достопримечательности Широкая Балка не только хороший курорт, но и историческое место, готовое поведать своё прошлое всем желающим. Так, особой репутацией пользуются останки Генуэзской крепости, расположенной у горы Амзай. Этот памятник отправляет посетителей во времена длительного пребывания итальянцев на данной территории. Несмотря на время, достопримечательность хорошо сохранилась.

Немаловажным объектом является Часовня Святителя Алексия, открытая в 2013 году. Само святилище возведено в честь святого Алексия Чудотворца и является данью памяти великому епископу. Многие верующие люди чтят это место и часто приходят к нему, дабы увековечить свою собственную молитву.

В местности курорта встречаются и другие достопримечательности, где каждый желающий может лично прикоснуться к истории.

Разнообразность доступных услуг В Широкой Балке изобилует своими услугами для проведения комфортного отдыха. Цена занимаемых лежаков на пляже не превышает 150 рублей. Имеются аквапарки и развлечения для взрослых и детей.

Базы отдыха и гостиницы предоставляют проживание за средние цены, варьирующиеся от 2000 тысяч рублей за домик до десяти тысяч за номер класса люкс. Бронирование номеров можно осуществлять через сайты комплексов или контактные телефоны.

Разнообразные кафе здесь-на каждом шагу. В одном из них вам подадут спелые и сочные фрукты с дополнением из освежающих холодных напитков, а в другом порадуют вас нежнейшим шашлыком с предоставлением вин местного производства. И все это-под приятную, расслабляющую музыку.

Знакомствос местной флорой и фауной Курорт наполнен живым природным миром. В его пределах произрастают: туя, пушистые дубы, пицундская сосна, несколько видов можжевельника и шалфея. За счет своей растительности, Широкая Балка служит местом для сбора полезных и лекарственных растений, применяющихся в лечении и поддержании иммунитета. Что же касается знакомств с животным миром? Здесь туристы могут наблюдать несколько видов оленей, лисиц, куниц, черепах, сапсанов, редких горных овсянок и многих других обитателей лесов и гор местности. Фотоснимки с их участием станут прекрасным воспоминанием о проведённом времени.

Вы еще не читаете это? Скорее собирайте вещи с семьей и езжайте отдыхать на Широкую Балкую.