Флеши и типсы: корреспондент «КП» отправилась собирать самый северный чай в стране и чуть не сгорела

Корреспондент "КП" на трудится не чайной плантации Фото: Анна МАЕВА

Сочи – единственное место в России, где выращивают чай. Недаром он считается самым северным в стране. Чайные кусты растут в горах и июнь – пик сбора листа.

РАННИЙ ПОДЪЕМ И ВЕСЬ ДЕНЬ НА СОЛНЦЕ

Чтобы попасть на плантацию, надо вставать в четыре утра. С 5:00 здесь уже начинается рабочий день. В сезон сбора, который длится несколько недель, чаеводы трудятся без выходных.

Плантации на Мацесте Фото: Анна МАЕВА

На рассвете «УАЗ» забрасывает нас на Мацестинские плантации. Первый чайный куст здесь был посажен еще в 1947 году.

бригадир растениеводов Любовь Юрченко Фото: Анна МАЕВА

На плантации меня встречает бригадир растениеводов Любовь Юрченко – одна из старейших работниц. Она трудится на предприятии с 1975 года. Любовь Ивановна сразу подводит меня к кусту и ставит руку, почти как у пианистов.

Так собирают чайный лист Фото: Анна МАЕВА

- Видите: это флеши, то есть почка и верхние листочки, обычно их два, - объясняет бригадир. - Чайные почки называются типсы. Руки должны все успевать подхватывать. Мне процесс сборки чая напоминает вязание.

Ручной сбор – самый ценный в чаеводстве. Только нежные женские руки могут аккуратно срывать светло-зеленые почки - флеши. За смену опытным чаеводам удается сдать больше 40 килограммов чайного листа. Интересно, насколько хватит меня?

Слежу внимательно за руками Любови Ивановны, ее пальцы двигаются очень быстро, они будто расчесывают чайный куст. За считанные секунды - у нее уже две пригоршни отборных флешей.

Руки чаевода Фото: Анна МАЕВА

Мне же, с непривычки, нелегко приноровиться, солнце начинает припекать, пот после 10 минут работы льет градом, а собрана всего одна жменя листьев и то не первосортных. Другая беда – слепни, они буквально облепляют лицо и руки, забираются под очки.

СОЧИНСКАЯ ПОГОДА ХОРОША ДЛЯ ЛИСТА

Но окружающая красота бодрит и поднимает настроение. Вокруг нас зеленое море кустов с волнами-шпалерами. Плантации обступили горы.

Бескрайнее чайное море Фото: Анна МАЕВА

- Удивительно, что тропическая культура прекрасно адаптировалась к местным условиям: сочинский климат обеспечивает обильную влагу, щедрое солнце, продолжительное лето и мягкую зиму, - рассказывает Любовь Юрченко. – Редкие южные снегопады и морозы не позволяют развиваться вредителям, а плодородие почвы восстанавливается естественным путем. В этом один из секретов особого аромата сочинского чая: местным чаеводам не приходится применять какие-либо препараты для борьбы с насекомыми или удобрения. То есть, соблюдаются главные принципы органического земледелия.

Любовь Юрченко дает уроки чаеводства Фото: Анна МАЕВА

Именно экстремальные для теплолюбивых кустов условия произрастания придают самому северному чаю особый вкус и пользу. Например, сочинский лист обладает повышенным содержанием танина.

ФАБРИКА ПОДНЯЛАСЬ ИЗ ПЕПЛА

Вся история чаеводства на Мацесте прошла перед глазами Любови Ивановны.

- Сначала я работала в Верхне-Мацестинском чайном совхозе. Но в 90-е годы хозяйство пришло в упадок, плантации заросли сорняками. И мне на это было до слез больно смотреть, - рассказывает женщина. - Только в 2004 году начался новый этап развития чаеводства, оживили заброшенные плантации.

Красота природы восхищает Фото: Анна МАЕВА

Это дело ни одного года: на восстановление требуется 5-6 лет.

В начале нулевых на Мацесте была построена фабрика по переработке листа, установлены линии для производства черного и зеленого чая.

Урожай Фото: Анна МАЕВА

- Первый производится по традиционной, ортодоксальной технологии: завяливание, скручивание, ферментация, сушка, - объясняет бригадир. - Зеленый чай не ферментируется, он изготавливается на японском оборудовании при помощи пропаривания, которое позволяет сохранять максимум полезных веществ.

Сборщики чая надеются в этом году на хороший урожай, так как сочинская зима была необычно снежной, а весна и начало лета – дождливыми. Такая погода позволит рекордно продлить сезон сбора чая – возможно, до октября.

Через полчаса сбора у меня перед глазами поплыли зеленые круги, а руки перестали слушаться.

За работу! Фото: Анна МАЕВА

Взвешиваю собранные флеши – чуть больше 250 граммов. Осталось непостижимым, как чаеводы могут собрать за час 5-6 килограммов листа. Трудятся на плантациях, в основном, сочинские женщины. Их трудовой стаж в среднем – 30-40 лет.

Все собранные корреспондентом «КП» листья пошли в дело – на фабрику. Но несколько горсток Любовь Ивановна специально отложила, чтобы приготовить напиток по-домашнему, без заводского пропаривания и пригласила нас в гости, на чай. Попробовали: получился бодрящий напиток с тонким ароматом. Вкусно и полезно!