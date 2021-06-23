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Общество23 июня 2021 10:47

Кубанского депутата лишили прав после пьяной езды

Отказ от медосвидетельствования он объяснил юридической безграмотностью
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Он частично признал вину

Он частично признал вину

Зампредседателя Совета депутатов города Тихорецка лишили прав. Его остановили сотрудники ДПС на служебной машине с признаками алкогольного опьянения. Но от медосвидетельствования он отказался.

В судебном заседании депутат, по совместительству директор тихорецкого рынка, частично признал вину. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования он объяснил юридической неграмотностью.

- Изучив материалы дела, суд усмотрел в действиях водителя признаки административного правонарушения по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Ему назначено 30 тысяч рублей штрафа и лишение права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Краевого суда.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в ночь на 22 мая в Тихорецке полицейские остановили иномарку, которая резво ехала по городу. Когда машина остановилась, источник прыти стал понятен, – от водителя повеяло запахом алкоголя. Выяснилось, что за рулем ехал Зампредседателя Совета депутатов, а на пассажирском сидении - помощник главы района. В придачу, они колесили по ночному городу на служебной машине.

На месте проходить медосвидетельствование водитель отказался. Кроме того, за использование служебной машины в личных целях в отношении директора рынка возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Самоуправство».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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