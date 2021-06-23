Какие меры примут к «отказникам» от обязательной вакцинации в Краснодарском крае

Прививки будут делать всем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае официально принято решение об обязательной вакцинации от коронавируса. За месяц число инфицированных начало резко расти.

- Заболеваемость в регионе резко повысилась на 23 процента, - сообщают эпидемиологи.

Власти поняли, дальше медлить нельзя.

- Больницы снова переполнены зараженными. Каждый день фиксируют больше сотни новых больных. И нет оснований полагать, что это временное явление, которое скоро пойдет на спад, - заявил на заседании оперштаба глава региона.

Сегодня, в среду, 23 июня, Роспотребнадзор опубликовал постановление, где указаны те категории жителей, кому прививку делать все-таки придется.

К слову, они обязаны поставить первый компонент вакцины до 23 июля. В случае отказов к ним будут принимать жесткие меры.

- Пока штрафы не вводим, но работодатель обязан будет отстранить такого "отказника" от работы. Примерно, как в случае с отсутствием медицинских книжек. Если ее нет, то к работе такой сотрудник не допускается, - разъяснили "КП" - Кубань" в Роспотребнадзоре.

Напомним, наказывать не будут только тех, кто имеет отвод от прививки по медицинским показаниям.