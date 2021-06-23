«Разметка, подсветка, укрытые кресла»: Как выглядит второй стадион Галицкого в Краснодаре

Фото: instagram.com/prostoevgeny

В Краснодаре продолжается одна из масштабных строек. Вдоль улицы Посадкого бизнесмен Сергей Галицкий возводит второй стадион для футболистов. Работы здесь ведутся с сентября 2020 года.

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Краснодарский фотограф Евгений Таранжин снял новый стадион для ФК «Краснодар-2» с коптера.

- На поле уже нанесена разметка, установлены боковые флажки, сетки на воротах. Хорошо виден еще один уровень подсветки - уже третий. Бровка и зона скамейки запасных с покрытием под искусственную траву, как на основном стадионе, - отметил детали, которые проявились на стадионе за последний месяц, Евгений.

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Также краснодарец сообщил, что вокруг нового стадиона продолжаются работы по благоустройству. Помимо этого полностью оборудована еще одна парковка напротив арены.

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Прошло всего 9 месяцев с начала строительства, а сооружение, кажется, уже почти готово. Ожидается, что арена может принять первые футбольные матчи уже в этом году, она сможет вместить 7 тысяч зрителей.

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Напомним, стадион возводит турецкая компания Esta Construction, автор проекта — архитектурное бюро GMP. Обе компании причастны к созданию парка и стадиона «Краснодар».

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Директор бюро Игорь Марков заявил, что «у стадиона, как и у парка, огромная просветительская нагрузка». У парка сложный, многоуровневый рельеф, который пересекает множество дорожек, и широких аллей, обеспечивающих безопасность болельщиков на выходе со стадиона. А арена построена только из натурального сырья: стекло, металл, камень и дерево, к которым приятно прикасаться. Также он отмечал, что второй стадион «будет как айфон» - «намного круче» первого.

Фото: instagram.com/prostoevgeny

Ранее «Комсомолка» публиковала первое видео с места строительства нового стадиона Сергея Галицкого в Краснодаре.

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В сравнении со старым видео можно пронаблюдать скорость возведения объекта (читайте далее)