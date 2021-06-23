Самые красивые места Краснодарского края по мнению топ-модели

Фото: instagram.com/li_bash/

Юг России – место с уникальными красотами и множеством удивительных открытий. Однако у многих ассоциации с отдыхом на Кубани связаны только с морем и толкучкой из людей на пляжах. Популярная инстаграм-модель Ли Баш приехала в Краснодарский край и развеяла миф о том, что путешествия на юге – вне эстетики.

Виды на виноградники. Фото: Фото: instagram.com/li_bash/

Девушка показала своим подписчикам, что отдыхать со вкусом можно в любой точке России и поделилась списком самых эстетичных локаций в Краснодарском крае. Среди топ-мест она отметила известные винодельни близ Анапы, популярный курорт Абрау-Дюрсо и Долину Лефкадию с ее безграничными лавандовыми полями.

Лавандовые поля в Лефкадии. Фото: instagram.com/li_bash/

Любимыми природными локациями девушки стали Супсех с его барханами и высокой лестницей к морю в Анапе, экоферма «Экзархо» в Сочи, кипарисовое озеро и заповедник Большой Утриш в Сукко.

Вид из ресторана в Абрау-Дюрсо на знаменитое озеро. Фото: instagram.com/li_bash/

Также Ли Баш поделилась и своими любимыми отелями, среди которых «Лучезарный» в Сочи, «Утесов» в Анапе и Lavicon в Туапсе. Эти локации давно стали не только местами для отдыха, здесь проходит множество съемок от кино до рекламы.

Знаменитое на всю страну шампанское из погребов Абрау-Дюрсо. Фото: instagram.com/li_bash/

- Никогда бы не поверила, что в Краснодарском крае может быть, как на лазурном берегу во Франции или Италии, как красиво!, - пользователи восторженно поддержали фотографии путешествия Ли.

Фото: instagram.com/li_bash/