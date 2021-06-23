Могут ли уволить за отказ от обязательной вакцинации в Краснодарском крае

Штрафов за отказ от вакцинации нет Фото: Александр РОГОЗА

В Краснодарском крае официально стартовала обязательная вакцинация. Теперь до 23 июля в регионе должны сделать прививку от коронавируса все работники самых "контактных" профессий: общественного транспорта, медики, педагоги и персонал образовательных учреждений, продавцы магазинов, сотрудники туристической и сферы обслуживания. Не пойти на прививку могут только те, у кого есть медицинский отвод по показаниям.

"Комсомолка" узнала, могут ли уволить работника, если он категорически отказался проходить вакцинацию.

- Уволить вас с работы за отказ сделать прививку никто не имеет права, это незаконно. А вот отстранить от работы без сохранения заработной платы — вполне! - дал разъяснения адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов. - Более того, работодатель обязан будет это сделать, согласно Трудовому кодексу в РФ.

По закону:

- работодатель обязан отстранить работника в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими ФЗ и нормативными правовыми актами РФ. (ст. 76 ТК РФ);

- вопросы отстранения от работы в связи с отсутствием прививок регулируются законодательством об иммунопрофилактике;

- гражданам, у которых нет профилактических прививок, могут отказать в приеме на работу или отстранить от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Кстати, не ищите слово "обязан" в постановлении главного санитарного врача Краснодарского края Марии Потемкиной. Его там и быть не должно.

- При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, главные государственные санитарные врачи субъектов РФ могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям (ст. 10 ФЗ N 157-ФЗ), - пояснил Алексей Иванов.