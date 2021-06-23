Лучшие места для фотосессий в лавандовых полях

Сфотографироваться в лаванде можно только за деньги

Краснодарский край идеально подходит для выращивания лаванды. Обычно под нее выделяют небольшие аккуратные участки – не более 5 га. Сажают так, чтобы оставалось расстояние между кустами. Это делается для удобства сбора соцветий. Когда растение зацветает, его кусты становятся похожи на пушистые высокие шары. На Кубани наблюдать такую картину можно в начале июня – в этот период у лаванды наиболее обильный рост. Повторно растение радует глаз в сентябре. Но именно летом сюда приезжают туристы, чтобы насладиться потрясающими видами и изумительным ароматом.

Дикорастущих лавандовых полей в Краснодарском крае нет. Все плантации находятся в частной собственности и тщательно охраняются хозяевами. Однако фермеры с удовольствием приглашают туристов прогуляться вдоль участков и сделать снимки за определенную плату. Приблизительная стоимость – 1000 рублей за 30-60 минут съемки. Также на Кубани устраивают лавандовые туры. В рамках мероприятий посетители участвуют в мастер-классах по составлению букетов, дегустациях и экскурсиях. Некоторые хозяйства разрешают принять участие в уборке лаванды вместе с агрономом. Такое удовольствие может обойтись отдыхающим в 3000 рублей. Стоит отметить, что сажают лаванду на Кубани не только для красоты. Из нее делают эфирные масла, вино и даже варят мыло.

Все поля строго охраняются

Кубанская лаванда растет в окрестностях Анапы - на виноградниках Гай-Кодзора (рядом с одноименным селом) и на усадьбе «Семигорье» (рядом с хутором Семигорский, между Анапой и Новороссийском). Также большие поля расположены в Крымском районе – поселок Молдаванский (усадьба «Долина Лефкадия») и в Северском – поселок Ильский («Лавандовая ферма»).

Здесь так красиво, что хочется расстелить плед, нарезать фермерского сыра и под белое сухое или красное полусладкое наслаждаться закатом. За этим сюда и едут.