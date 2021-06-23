График отключения горячей воды в Краснодаре 2021: когда, где и насколько отключат воду в июле Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стал известен график отключения горячей воды в Краснодаре 2021 в июле. Специалисты продолжают подготовку к будущему отопительному сезону.

Сейчас на сетях ведутся профилактические работы. Только так можно избежать неожиданных поломок во время отопительного сезона.

«КП» – Кубань» узнала график отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 1 по 14 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Российская, 446, 446/1/2/3/4/5/6; 448/1/2/3/4.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 5 по 19 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Ставропольская, 3.

ул. Красных Зорь, 23.

ул. Ипподромная, 49.

ул. Жлобы, 1/1.

ул. Дербентская, 18, 18/1.

ул. Ипподромная, 53.

ул. Московская, 2, кор.1.

ул. Аэродромная, 9.

ул. Котовского, 39, 41, 48.

ул. им Михаила Власова, 292.

ул. Рылеева, 354, 358, 360.

ул. Севастопольская, 4, 5, 6.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 5 по 19 июля горячей воды не будет по следующим адресам на хуторе Ленина:

ул. Лукьяненко, 12/4, 14.

ул. Наримановская, 16.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 6 по 19 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Гражданская, 6, 16, 18.

ул. Садовая, 223.

ул. Коммунаров, 225.

ул. Одесская, 44, 46.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 5 по 19 июля горячей воды не будет по следующим адресам в поселке Белозерный:

Дома 1, 1/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 12 по 25 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Хабаровская, 77.

ул. Невкипелова, 15, 19, 21, 23, 25.

ул. Трудовой Славы, 10, 13, 15, 19/1, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 38, 44, 46, 48.

ул. им. Игнатова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 31, 33, 37, 39, 43, 47, 51, 61, 63, 65, 67.

ул. им. В.Мачуги, 72, 74, 80/1/2/3.

ул. Гидростроителей, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 40, 45, 47, 49, 50.

ул. Дмитрия Благоева, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13/1/2, 14, 20, 21/1, /24, 28, 46, 48.

ул. Бургасская, 23, 23/А, 27, 56, 63.

ул. Айвазовского, 98, 100, 102, 106, 106/А, 114, 118.

ул. Стасова, 142, 143, 144, 148, 150, 153166, 168, 181, 187.

ул. Ставропольская, 117, 119, 121, 125, 127, 129, 133, 133/1, 135/1, 155, 155/1, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179/А, 181, 183, 185, 187, 189, 209, 213, 215, кор. 1, 215/2, 217/2, 221, кор.1, 221/2, 224, 224/1/2, 232/А, 234, 236, 246, 248, 248/А, 258, 262, 268, 254.

ул. Димитрова, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139.

ул. 2-й проезд им. Стасова, 97, 107.

ул. Старокубанская, 95

ул. Селезнева, 76, 78, 82, 84, 86/1, 94, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 158, 160, 162, 164, 176, 200, 202, 210, 214, 216, 220, 246.

ул. Гоголя, 23, 37, 65.

ул. Октябрьская, 85, 97, 101.

ул. Рашпилевская, 32, 34, 132/1, 138.

ул. Красная, 145/1, 153.

ул. Одесская, 29, 31.

ул. Алтайская, 2, 4, 6, 8, 8/А, 10, 10/А, 12, 12/А, 14, 14/А,

ул. Зиповская, 23, 25, 27,

ул. 2-я Пятилетка, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 9, 11, 15.

ул. 1-я Заречная, 15/1/2.

ул. Кирова, 2, 50, 52, 58, 60.

ул. Карасунская, 44.

ул. им. Карякина, 1

ул. Московская, 66, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88, 90.

ул. Гимназическая, 60.

ул. Гудимы, 25, 26, 28, 30, 32, 54, 64, 64/1.

ул. Ленина, 71.

ул. им. Митрофана Седина, 46

ул. им. Суворова, 57.

ул. Коммунаров, 57.

ул. Мира, 35, 37, 44, 64.

ул. Красина, 3, кор.3, 3/4.

ул. Пушкина, 5, 11, 29

ул. Советская, 32.

ул. Комсомольская, 24.

ул. Красина-Гоголя, встроено-пристроенная часть, 41-64.

ул. Кубанская Набережная, 52, кор.1, 2.

ул. им. 30 Иркутской дивизии, 6, 9, кор.1, 2, 10/2, 14.

ул. Тюляева, 1, 5, 6/1, 10, 11, 12, 16, кор.1, 18, 19/1, 20, 21, 29, 35, 37/1/2, 39.

ул. Приозерная, 9, 13, 15, 17, 19.

ул. Симферопольская, 4, 6/1, 9, 9/1, 16, 24, 30/1/2, 32, 34, 38, 40, 42, 54.

ул. Сормовская, 163, 165, 175, кор.1, 2, 177, 183, 189, 191, 193

ул. Уральская, 111, 113, 119, 146, 148, 150, 152, 154,кор.3, 158, 158/1/2/3, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 184, 186, 188, 190, 196, 194, 198, 200, 204.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 19 июля по 1 августа горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. 1-го Мая, 97

ул. Стасова, 102, 132,

ул. 2-й проезд Стасова, 61, 63.

ул. Свободная, 74.

ул. Заводская, 7, 18/1, 20.

ул. Станкостроительная, 5.

ул. Южная, 19

ул. Весенняя, 21.

ул. 40-летия Победы, 37/1, 63, 65, 67, 71, 146/2/3/4/5; 146/6, кор.1, 2; 146/7/8/9, 148, 148/1.

ул. Российская, 130, 134, 136, 138.

ул. Длинная, 34.

ул. Атарбекова, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 43.

ул. Яна Полуяна, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

ул. Ковалева, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 22.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 19 июля по 1 августа горячей воды не будет по следующим адресам в Совхозе Солнечный, 1-е отделение:

Дома, 8, 38, 39, 44.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 19 июля по 8 августа горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Железножорожная, 12/1, 20, 22.

ул. Володарского, 10/В/Г.

ул. Тихорецкая, 9.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 26 июля по 2 августа горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Железнодорожная, 18, 18/1, 30.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 26 июля по 8 августа горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. им.Филатова, 17/А, Б.

ул. Передовая, 58, 58/1, 80, 82.

ул. Школьная, 11, 13, 15/1, 17.