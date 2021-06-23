На Кубани девочку унесло течением реки

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На Кубани ребенка унесло течением реки. К поискам привлечен около 100 спасателей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

23 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от ЕДДС Успенского района поступила информация, что в 15:41 в Успенском районе 12-летнюю девочку унесло течением реки Кубань.

По словам очевидцев, подростки сидели на берегу. Одна из школьниц упала в воду и не смогла выплыть.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

К месту происшествия были оперативно направлены силы и средства Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Организованны поисково-спасательные работы.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- На месте работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Всего к работам привлечены от РСЧС 93 человек и 14 единиц техники (пять плавсредств), из них от МЧС России - 23 человека и 4 единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.